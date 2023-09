Tối 26-9, Công an huyện Long Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã khống chế, bắt nghi can dùng súng khống chế, cướp tài sản tại nhà sách Phước Thái (xã Phước Thái, huyện Long Thành) ngay tại ngã tư Lộc An (huyện Long Thành).

Ngay sau khi bắt giữ, công an đã đưa nghi can đến nhà sách để dựng lại hiện trường vụ cướp.

Bước đầu, công an cho biết nghi can sống lang thang.

Nghi can cướp tài sản (giữa) bị các trinh sát hình sự khống chế. Ảnh: VH.

Như PLO đưa tin, đêm 20-9, khi các nhân viên làm việc tại Nhà sách Phước Thái đã ra về, còn lại một nam nhân viên đang chuẩn bị đóng cửa thì bất ngờ một người đàn ông xông vào, cầm theo súng khống chế để cướp tài sản.

Kẻ cướp yêu cầu nhân viên nhà sách đóng cửa cuốn lại, rồi khống chế người này đi vào phía sau để tìm cách cướp tài sản.

Khi phát hiện chị T là chủ nhà sách, nghi can khống chế luôn chị này, dùng dây điện trói nam nhân viên, để nằm xuống nền nhà và tiếp tục khống chế chị T yêu cầu đưa tài sản.

Sợ hãi, chị T đã lục hộc tủ, lấy toàn bộ số tiền bán hàng trong ngày được khoảng 12 triệu đồng đưa cho tên cướp. Lấy được tiền, kẻ cướp đi bộ qua đường phía đối diện rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Qua trích xuất hệ thống camera, công an phát hiện trước đó hai ngày, một người giống kẻ cướp đã xuất hiện khu vực xung quanh nhà sách.

Sau gần một tuần truy xét, cảnh sát đã bắt được nghi can.

Vũ Hội