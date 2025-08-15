Đồng Nai kiến nghị Trung ương áp dụng cơ chế đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội 15/08/2025 12:59

(PLO)- Để Đồng Nai phát triển tương xứng, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho phép xây dựng Nghị quyết một số cơ chế đặc thù.

Ngày 15-8, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, GRDP của Đồng Nai tăng 8,23%, cao hơn trung bình cả nước (7,52%) và xếp thứ 13/34 tỉnh, thành.

Hiện Đồng Nai là đại công trường với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, xây dựng nhà ở xã hội.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VH.

Về hạ tầng, tỉnh Đồng Nai xin ngân sách Trung ương hỗ trợ 2 dự án lớn cầu thay phà Cát Lái là 9.365 tỉ đồng và đường dẫn từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 là 11.300 tỉ đồng. Đồng thời đề xuất bổ sung tuyến Đồng Xoài (Bình Phước cũ) – Vành đai 4 qua tỉnh lộ 753, dài 61,7 km, tổng vốn hơn 23.836 tỉ đồng, trong đó xin hỗ trợ khoảng 17.700 tỉ đồng.

Tỉnh cũng kiến nghị Trung ương hỗ trợ 1.365 tỉ đồng để sửa chữa toàn diện các tuyến quốc lộ 1, 20, 51 và 56 đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là quốc lộ 51…

Để Đồng Nai phát triển tương xứng với các thành phố trực thuộc Trung ương, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước và vùng Đông Nam Bộ nói riêng, tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho phép xây dựng Nghị quyết một số cơ chế đặc thù tương tự như các địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng,...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PT.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp thu, ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của tỉnh Đồng Nai.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đồng Nai đã thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng, yếu tố then chốt để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

“Hiện tỉnh Đồng Nai có quy mô kinh tế đứng thứ 4, dân số đứng thứ 5 và diện tích đứng thứ 9 cả nước. Với vị trí chiến lược giáp TP.HCM, sở hữu hệ thống quốc lộ, cao tốc, cảng biển và các khu công nghiệp lớn, tỉnh có lợi thế vượt trội để phát triển logistics, thu hút đầu tư và bứt phá kinh tế - xã hội. Tôi tin rằng Đồng Nai sẽ sớm vươn lên tốp đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế", Phó Thủ tướng kỳ vọng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc kết luận buổi làm việc. Ảnh: VH.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Phó thủ tướng cũng cho rằng hiện giải ngân đầu tư công còn thấp do đó cần tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm. Cố gắng sớm giải quyết các khó khăn trong mọi lĩnh vực để thúc tăng trưởng kinh tế.