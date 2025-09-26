Đồng Nai ra quân bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại 26/09/2025 17:30

(PLO)- Công an Đồng Nai ra quân đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I.

Ngày 26- 9, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Các đại biểu là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh dự lễ ra quân. Ảnh: CA.

Tham dự buổi lễ có Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ...

Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện trọng đại

Tại Lễ ra quân, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của tỉnh trong giai đoạn mới. Đại hội được tổ chức vào ngày 29 và 30-9-2025.

Đây là đại hội đầu tiên sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cũng là đại hội đánh dấu cho bước phát triển mới, với mục tiêu xây dựng Đồng Nai phát triển xanh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.



Đồng chí Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: CA.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai với mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Đại hội.

Lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội và công tác đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ các yếu tố tiềm ẩn mất an ninh trật tự với phương châm “an ninh chủ động, giữ vững từ sớm, từ xa, từ cơ sở”.

Các lực lượng diễu hành. Ảnh: CA.

"Toàn bộ lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và các phần tử chống đối tuyệt đối không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình, gây rối về ANTT, tình huống đột xuất, bất ngờ trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội", Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh.

Tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, truy quét mạnh các tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó, tạo thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tuyệt đối không để xảy ra tình huống bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu lực lượng công an phối hợp với quân sự tỉnh tập trung cao nhất nhằm đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các hoạt động của đại hội, các đại biểu và khách mời tham dự đại hội.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Ảnh: CA.

Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân sự trong tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất các biện pháp tập trung nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, trao đổi thông tin về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng cực đoan, chống đối, các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa, phối hợp đấu tranh, xử lý, kịp thời ngăn chặn hoạt động phá hoại, gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật, chống phá đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu phát động tại buổi Lễ. Ảnh: CA.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu từ ngày hôm nay (26-9), trưởng các phòng nghiệp vụ, trưởng công an phường, xã; trưởng đồn công an thực hiện tốt công tác tổ chức chỉ huy, chỉ đạo chặt chẽ, đồng loạt ra quân, đảm bảo an ninh trật tự với mục tiêu cao nhất bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I theo kế hoạch đề ra.