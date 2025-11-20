Đồng Nai sẵn sàng đón 'đại bàng' công nghiệp về 'xây tổ' 20/11/2025 16:21

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình hành động xác định: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ làm động lực chủ yếu.

Để thực hiện mục tiêu trên, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM trao đổi với ông Nguyễn Kim Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về những nỗ lực phát triển hạ tầng đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; phát huy vai trò trung tâm vùng Đông Nam Bộ, tạo thuận lợi tối đa để thu hút nhà đầu tư tiềm năng tìm đến Đồng Nai để ‘xây tổ’.

Ông Nguyễn Kim Long – Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Chu kỳ phát triển mới với những nền tảng rất đặc biệt

. Phóng viên: Thưa ông Nguyễn Kim Long, ông có thể khái quát về tiềm năng của tỉnh Đồng Nai trong việc thu hút các dự án công nghệ cao, kinh tế xanh, thân thiện môi trường, bền vững?

+ Ông Nguyễn Kim Long: Đồng Nai đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với những nền tảng rất đặc biệt. Chỉ riêng trong 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,38%, xuất khẩu tăng gần 18,87%, doanh thu các ngành dịch vụ đều tăng ở mức hai con số - những con số cho thấy sức bật nội tại của nền kinh tế đang rất mạnh mẽ.

Tỉnh Đồng Nai còn sở hữu hệ thống 58 khu công nghiệp đã thành lập, trên tổng số 81 khu công nghiệp quy hoạch, thuộc nhóm địa phương có quỹ đất công nghiệp lớn nhất cả nước. Đây là điều kiện lý tưởng để thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ bán dẫn, năng lượng tái tạo là những lĩnh vực thuộc xu hướng phát triển toàn cầu.

Lợi thế của Đồng Nai trong giai đoạn sắp tới chính là vị thế kết nối vùng với hàng loạt dự án lớn đang xây dựng như sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Tân Phú, đến Vành đai 3 - Vành đai 4, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, cao tốc TP. HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - đang tạo nên một mạng lưới hạ tầng chiến lược giúp Đồng Nai trở thành cửa ngõ logistics - công nghiệp của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Cùng với phát triển mạnh mẽ công nghiệp công nghệ cao, tỉnh đã và đang chuyển mạnh sang mô hình phát triển sạch và bền vững và ưu tiên khu công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, công nghệ phát thải thấp. Và hơn hết, Đồng Nai đặc biệt chú trọng tính công khai - minh bạch - công bằng trong lựa chọn dự án, nhà đầu tư là yếu tố tạo niềm tin rất lớn đối với FDI chất lượng cao.

Tất cả những lợi thế về tăng trưởng, quỹ đất, hạ tầng, minh bạch và sự sẵn sàng của chính quyền đã giúp Đồng Nai là điểm đến hấp dẫn của các dự án công nghệ cao và bền vững.

. Trong thời gian tới tỉnh Đồng Nai sẽ làm gì để trở thành “thỏi nam châm” thu hút “đại bàng” về “làm tổ”?

+ Muốn thu hút “đại bàng” công nghiệp về "làm tổ", Đồng Nai phải chứng minh được hai điều: tốc độ phát triển và độ tin cậy của môi trường đầu tư, đây chính là lý do tỉnh triển khai một loạt giải pháp đồng bộ.

Trước hết, tỉnh thúc đẩy phát triển hạ tầng đồng bộ hiện đại,bởi hạ tầng đi trước chính là lời cam kết mạnh nhất với nhà đầu tư. Tỉnh ủy đã thành lập Tổ Chỉ đạo các dự án trọng điểm, do Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp theo dõi từng dự án, từng đoạn tuyến, từng nút giao. Các dự án trọng điểm như cao tốc, vành đai, trục kết nối sân bay Long Thành đều được kiểm tra - giám sát - tháo gỡ vướng mắc liên tục hàng tháng.

Tỉnh Đồng Nai chủ động quy hoạch các KCN với quy mô lớn, theo chuyên ngành và có vị trí thuận lợi kết nối giao thông với sân bay Long Thành và Cảng Phước An, cảng Cái Mép Hạ để các nhà đầu tư lớn thuộc lĩnh vực hàng không, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, ôtô chọn Đồng Nai là nơi đặt trụ sở sản xuất.

Bên cạnh đó tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình hành chính về đầu tư, giúp nhà đầu tư theo dõi đầy đủ tình trạng hồ sơ, thông tin quỹ đất, quy hoạch, thủ tục - mọi thứ được thực hiện trên “một dòng chảy dữ liệu”.

Đồng Nai thu hút các nhà đầu tư bằng sự nhất quán về tầm nhìn, tốc độ triển khai hạ tầng, tính sẵn sàng, minh bạch trong quản lý và sự đồng hành dài hạn của chính quyền. Đó là điều mà các tập đoàn lớn đang cần và cũng là “lực hút” mạnh nhất của Đồng Nai trong những năm tới.

Xây dựng môi trường hành chính thông suốt, minh bạch

.Tỉnh Đồng Nai sẽ vẫn tiếp tục xây dựng “nền móng vững chắc” giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất và mở rộng đầu tư trong tương lai?”

+ Nền móng mà Đồng Nai hướng tới là một nền móng toàn diện vừa là "hạ tầng cứng", vừa là "hạ tầng mềm", vừa là kỷ cương pháp lý, vừa là sự đồng hành của chính quyền.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long (phải) trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam. Ảnh: VŨ HỘI

Trước hết, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm để bảo đảm doanh nghiệp được kết nối nhanh hơn, rẻ hơn và ổn định hơn. Khi sân bay Long Thành cất cánh và các tuyến cao tốc - vành đai hoàn thiện, Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm logistics và công nghiệp quan trọng bậc nhất của vùng và cả nước.

Song song đó là việc xây dựng một môi trường hành chính thông suốt - minh bạch - số hóa, nơi doanh nghiệp không phải mất thời gian “đi lại xin ý kiến”, mà có thể thực hiện thủ tục qua các nền tảng số, truy cập dữ liệu quy hoạch, đất đai, đầu tư một cách rõ ràng và thống nhất.

Đặc biệt, tỉnh luôn coi việc nâng chuẩn kỷ luật trong đấu thầu và đầu tư công là một phần cốt lõi của “nền móng vững chắc”. Các dự án sử dụng ngân sách hay các dự án hạ tầng quan trọng đều phải tuân thủ nghiêm quy trình, được giám sát độc lập, hạn chế tối đa rủi ro tranh chấp, khiếu kiện. Đây là cách để doanh nghiệp cảm nhận sự ổn định và tin tưởng rằng mọi cam kết của tỉnh đều được thực hiện dựa trên nền tảng minh bạch.

Ngoài ra, chúng tôi chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận xu thế xanh hóa, giảm phát thải, tuần hoàn trong sản xuất. Đây là “bộ ba” mà doanh nghiệp cần nhất để phát triển bền vững trong dài hạn.

Tất cả những giải pháp này được kết nối thành một chiến lược nhất quán: Đồng Nai không chỉ thu hút doanh nghiệp đến, mà đang xây dựng một nền tảng để doanh nghiệp có thể lớn mạnh tại đây.

Xin cảm ơn ông!