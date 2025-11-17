Đồng Nai: Xây dựng an toàn giao thông từ học đường 17/11/2025 13:56

(PLO)- Để xây dựng an toàn giao thông từ học đường, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai vừa tăng cường tuyên truyền giáo dục, vừa siết xử lý vi phạm từ các bãi đậu xe.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Trong số đó, có 21 học sinh tử vong và 25 học sinh bị thương.

Siết an toàn giao thông học đường từ các bãi giữ xe

Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát hiện, xử lý 1.940 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, Thực hiện kế hoạch của Cục CSGT và Công an tỉnh Đồng Nai về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) khu vực học đường, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an các địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất các bãi giữ xe trong và xung quanh trường học.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất các bãi giữ xe trong trường để xử lý.

Các đợt kiểm tra diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều, tập trung vào việc kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời yêu cầu nhà trường và các điểm giữ xe cam kết không nhận giữ xe máy của học sinh chưa đủ điều kiện về độ tuổi, giấy phép lái xe.

Chỉ trong một tuần đầu tháng 11-2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 265 bãi giữ xe tại các Trường THCS và THPT trong và ngoài trường. Qua đó, phát hiện 5 học sinh THCS và 183 học sinh THPT chưa đủ độ tuổi đi xe máy đến trường. Công an đã mời làm việc phụ huynh và yêu cầu ký cam kết không giao phương tiện cho con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Lực lượng công an làm việc với chủ bãi giữ xe bên ngoài trường để tuyên truyền, vận động không nhận xe máy của học sinh khi chưa đủ điều kiện chạy xe theo quy định.

Ngoài ra công an còn ghi nhận 337 trường hợp học sinh đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Yêu cầu hơn 180 trường học tuân thủ cam kết không trông giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Đồng thời, yêu cầu chủ 42 bãi giữ xe bên ngoài trường học không nhận giữ xe máy của học sinh khi chưa đủ độ tuổi...

Tuyên truyền là giải pháp then chốt

Để giải quyết căn cơ vấn đề, công tác tuyên truyền, giáo dục cho các em học sinh vẫn là giải pháp then chốt và bền vững nhất. Vì vậy, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, công an các xã phường đã triển khai các các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, thi tìm hiểu pháp luật giao thông, sân khấu hóa tình huống giao thông… giúp học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ kiến thức.

Công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho các em học sinh vẫn là giải pháp then chốt và bền vững

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được triển khai tại hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Triển khai mô hình “Zalo Cảnh sát giao thông kết nối học đường” nhằm tăng cường kết nối giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an xã và nhà trường trong công tác đảm bảo ANTT và trật tự ATGT.

Theo Thượng tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, trong công tác bảo đảm an toàn cho học sinh, CSGT tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính đó là tổ chức lực lượng kiểm soát tại khu vực cổng trường, nhất là giờ cao điểm; các địa bàn trọng điểm như Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom, Long Thành đều có tổ CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, xử lý vi phạm.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn là giải pháp then chốt và bền vững nhất nên Phòng CSGT luôn tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong trường học, thông qua các buổi chuyên đề, chiếu video tình huống thực tế, tổ chức ký cam kết 3 bên giữa phụ huynh - học sinh - nhà trường.

Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với nhà Trường THPT Tôn Đức Thắng (xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai) tổ chức lễ ra mắt mô hình “Zalo Cảnh sát giao thông kết nối học đường”.

Bên cạnh đó lực lượng CSGT xã phối hợp công an các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm phương tiện đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn, xe máy điện không đủ điều kiện, học sinh chưa đủ tuổi lái xe mô tô.

“Chúng tôi không đặt nặng xử phạt mà kết hợp giáo dục, răn đe, cảnh báo. Khi phát hiện vi phạm, ngoài việc lập biên bản, CSGT còn mời phụ huynh, nhà trường phối hợp nhắc nhở, yêu cầu học sinh viết cam kết không tái phạm. Bên cạnh đó, chúng tôi phối hợp công an các địa phương đẩy mạnh các mô hình hay để tuyên truyền, kết nối giữa lực lượng công an với nhà trường, phụ huynh học sinh”, Thượng tá Lê Đức Trình cho biết.