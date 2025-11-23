Dự án chưa đủ pháp lý vẫn thu tiền của khách hàng, tổng giám đốc bị bắt 23/11/2025 10:25

(PLO)- Đinh Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh tự ý thu tiền của khách hàng dù dự án bất động sản chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho hay đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Đinh Văn Hùng (68 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh bị bắt. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra, Đinh Văn Hùng là Tổng giám đốc Công ty Phong Hải Thịnh. Ngày 28-6-2018, công ty được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn cũ), tiến độ đến hết quý II-2020.

Đến nay, dự án chưa được gia hạn tiến độ. Công ty cũng chưa được giao đất, cho thuê đất nên chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư nêu rõ công ty không được huy động vốn để phân chia quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tháng 3-2022, Hùng vẫn ký cam kết chuyển nhượng tám lô đất thuộc dự án nói trên cho ông NDT và ông DĐC với tổng giá trị hơn 13,6 tỉ đồng, đã thu của hai bị hại hơn 6,8 tỉ đồng.

Hùng cam kết sẽ chuyển nhượng đất trong vòng 12 tháng và sử dụng số tiền thu được cho hoạt động kinh doanh của công ty, thực tế lại dùng cho mục đích cá nhân.

Hết thời hạn cam kết, Hùng không chuyển nhượng được đất và cũng không có khả năng hoàn trả tiền cho ông T và ông C.