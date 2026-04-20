Dự án Rạch Chiếc: Người dân được yêu cầu cung cấp hồ sơ nhà đất 20/04/2026 12:21

(PLO) - UBND phường Bình Trưng, TP.HCM vừa có thông báo về việc cung cấp hồ sơ pháp lý phục vụ công tác thu hồi đất, thực hiện dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

UBND phường Bình Trưng thông báo đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc khẩn trương liên hệ UBND phường để cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan, phục vụ công tác điều tra, rà soát, xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất.

Việc cung cấp hồ sơ sẽ làm cơ sở lập phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Phối cảnh dự án Rạch Chiếc. Ảnh: SGCC

Hồ sơ đề nghị cung cấp gồm:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất qua các thời kỳ.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, ủy quyền (nếu có).

CCCD/CMND, giấy xác nhận cư trú, giấy tờ hộ tịch, đối tượng chính sách liên quan.

Giấy phép kinh doanh, xây dựng và các tài liệu liên quan khác.

Người dân sẽ nộp bản sao chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 13-4 đến ngày 20-5 (kể cả Thứ 7 và Chủ nhật).

Địa điểm tiếp nhận: Trực tiếp hoặc gửi chuyển phát đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, số 03 đường Đông Tây 1, phường Bình Trưng, TP.HCM, điện thoại: 0963355253.

"Đề nghị các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan phối hợp, cung cấp đầy đủ, trung thực và kịp thời hồ sơ, tài liệu. Đồng thời phối hợp, hỗ trợ trong công tác đo đạc, kiểm đếm. Trường hợp chậm cung cấp hoặc không phối hợp, việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được thực hiện theo hồ sơ, tài liệu đã thu thập được và theo quy định của pháp luật" - UBND phường Bình Trưng thông báo.