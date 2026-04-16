TP.HCM: Gỡ vướng bồi thường để đẩy nhanh dự án Khu liên hợp Thể thao Rạch Chiếc 16/04/2026 20:47

(PLO)- UBND TP.HCM sẽ rà soát và có những chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư tại dự án Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Ngày 16-4, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chủ trì cuộc họp với các đơn vị có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc.

Khó khăn trong chính sách và đơn giá phục vụ công tác bồi thường

Đại diện UBND phường Bình Trưng cho biết dự án có 897 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, UBND phường đã hoàn thành bước 3 là ban hành và gửi thông báo thu hồi đất. Phường đang thực hiện bước 4 là điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Lãnh đạo UBND TP.HCM khảo sát dự án khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Một số khó khăn, vướng mắc hiện dự án đang gặp đó là một số cơ chế, chính sách và đơn giá phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được TP giao các sở, ngành rà soát, tham mưu điều chỉnh và dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2026.

Trong đó có chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm để thay thế quy định cũ; đơn giá bồi thường đối với nhà ở, công trình xây dựng; đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi.

Do các cơ chế, chính sách và đơn giá phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa được ban hành chính thức nên chưa có đầy đủ căn cứ để tư vấn, giải thích cụ thể quyền lợi cho người dân.

Đồng thời gặp khó khăn trong việc xác định, dự toán chính xác giá trị bồi thường, nhất là đối với các trường hợp có tài sản, công trình phức tạp tại khu Rạch Chiếc, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các bước tiếp theo.

Ngoài ra, theo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại Thông báo số 278/2026, Dự án phải hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trong năm 2026, nhưng việc xử lý các kiến nghị của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một Thành viên đối với khu đất 5 ha sân tập golf đến nay chưa hoàn tất, ảnh hưởng đến công tác rà soát, xác định tình trạng pháp lý đất đai của một số phân khu trong dự án.

Sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù

Nhằm tháo gỡ các khó khăn và đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho dự án, UBND phường kiến nghị UBND TP xem xét, chỉ đạo, nội dung sau:

Về công tác ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, UBND phường kiến nghị UBND TP đôn đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thành việc tham mưu quy định về mức đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trước ngày 30-4-2026.

Đồng thời kiến nghị Sở Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện bố trí tái định cư ngoài địa bàn đơn vị hành chính cấp xã để UBND phường có cơ sở xây dựng phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Về đơn giá bồi thường, UBND phường đề nghị Sở Xây dựng và Sở NN&MT sớm hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà ở, công trình xây dựng và cây trồng, vật nuôi trong tháng 4-2026 theo chỉ đạo.

Về chính sách bồi thường, phường kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở NN&MT, Sở Tư pháp khẩn trương tham mưu chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng vượt trội để trình UBND TP và HĐND xem xét, thông qua trước tháng 5 -2026.

Về ưu tiên bố trí quỹ nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn phường Kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan ưu tiên sử dụng quỹ nhà ở, đất ở tái định cư hiện có trên địa bàn phường Bình Trưng để phục vụ trước cho dự án.

Kết luận buổi khảo sát, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đánh giá với những kiến nghị của phường, TP sẽ rà soát và có những chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, tái định cư tại dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Liên quan công tác tái định cư, đề nghị các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ người dân và tránh trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chỉ đạo.