Phường Bình Trưng triển khai thu hồi đất dự án Khu Liên hợp Rạch Chiếc 24/03/2026 10:27

(PLO)- Các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng trong dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc mong muốn được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc tương đương.

UBND phường Bình Trưng, TP.HCM vừa triển khai kế hoạch thu hồi đất dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Nội dung này được chính quyền địa phương thông tin đến người dân vào chiều 23-3.

Phường Bình Trưng, TP.HCM triển khai công tác thu hồi đất Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Ảnh: CHÍ LỘC

Theo đó, UBND phường công bố kế hoạch và thời gian dự kiến thu hồi đất gồm 7 bước chính. Kế hoạch triển khai thực hiện đến ngày 18-3. Thời gian tổ chức họp dân từ ngày 23-3 đến ngày 28-3.

Chính quyền địa phương sẽ thông báo thu hồi đất cho người dân đến ngày 25-3. Việc gửi thông báo đến từng hộ và niêm yết công khai thực hiện đến ngày 31-3.

Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm thực hiện đến ngày 30-5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng phối hợp các đơn vị liên quan kiểm đếm nhà, đất, tài sản, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, cá nhân ảnh hưởng.

Đơn vị chức năng sẽ lập phương án bồi thường, tái định cư và phối hợp các phòng ban tổ chức lấy ý kiến người dân. Việc thẩm định, phê duyệt phương án dự kiến kết thúc trong tháng 6. Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ thực hiện đến hết tháng 8-2026.

Chính quyền địa phương sẽ ban hành quyết định thu hồi đất và bàn giao quỹ đất trong tháng 9-2026. Tại buổi làm việc, người dân mong muốn được bố trí tái định cư tại chỗ hoặc tương đương để đảm bảo quyền lợi.

Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng. Ảnh: Sun Group

Dự án Khu liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có tổng vốn đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, động thổ sáng 15-1-2025. Dự án có diện tích khoảng 186,78 ha, do Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (Sun Group) làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án gồm nhiều khu chức năng, trọng tâm là sân vận động 65.000 – 75.000 chỗ, nhà thi đấu 18.000 chỗ và các trung tâm thể thao đạt chuẩn quốc tế.

Khu liên hợp Rạch Chiếc quy hoạch từ năm 1994, nằm tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, giáp đại lộ Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp và cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Sau hơn 30 năm chậm triển khai, dự án kỳ vọng trở thành trung tâm thể thao cấp quốc gia, đủ điều kiện tổ chức SEA Games, ASIAD.