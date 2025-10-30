Dự báo miền Trung tiếp tục mưa lớn những ngày tới, có nơi 600mm 30/10/2025 17:47

(PLO)- Cục Khí tượng thuỷ văn dự báo các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Ngày 30-10, Cục Khí tượng thuỷ văn (Bộ NN&MT) cho biết trong những ngày tới, từ 30-10 đến 4-11 ở các tỉnh miền Trung sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng.

Dự báo mưa lớn từ Nghệ An - Quảng Bình (cũ)

Cụ thể, giai đoạn từ ngày 30-10 đến ngày 1-11 mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ). Tổng lượng mưa đợt này dự báo từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Giai đoạn từ đêm 1 đến ngày 4-11, có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi.

Đường Nguyễn Huệ ở Huế vẫn còn ngập sáng 30-10. Ảnh: NGUYỄN DO

Cục Khí tượng thuỷ văn cho biết, số liệu hiện tại chưa có dấu hiệu mưa cực đoan như giai đoạn 27, 29-10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.

Lý giải về nguyên nhân của đợt mưa này, theo Cục Khí tượng thủy văn, là do không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp nhiễu động gió Đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao mực từ 1500-5000m.

Lũ trên sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng lên trở lại

Hiện tại, các sông chính ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc đều đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống chậm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt mưa sắp tới, từ nay đến ngày 1-11, trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị xuất hiện lũ, lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ báo động 2 - báo động 3, có sông trên báo động 3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức báo động 1.

“Cảnh báo giai đoạn ngày 2 đến 4-11, lũ trên trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng lên trở lại. Theo số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt lũ ngày 27 đến 29-10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật”, Cục Khí tượng thủy văn cho hay.

5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử

Cục Khí tượng Thủy văn cho biết, trong đợt lũ ngày 27 đến 29-10 trên các sông chính ở Huế, Đà Nẵng đã có 5/12 trạm đo vượt mức lũ lịch sử. Sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) lúc 19h ngày 29-10 đã cao hơn lũ lịch sử năm 2020 là 0,03 m.

Lũ sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Thành Mỹ vượt lũ lịch sử 2007 là 0,06m; tại trạm Hội Khách cao hơn năm 2009 là 1,18 m. Lũ sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn cao hơn mức lịch sử năm 1998 là 0,15 m; tại Câu Lâu lúc 2h hôm nay cao hơn mức lịch sử năm 1964 là 0,14m.

Đáng chú ý, thời gian duy trì mực nước trên báo động 3 đợt này kéo dài do mưa lớn liên tục trong nhiều ngày.