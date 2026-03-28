Du khách Anh tấn công Thiếu tá công an bị thương từng điều trị tâm thần? 28/03/2026 11:04

(PLO)- Du khách Anh Damian Shrimanker dùng dao tấn công Thiếu tá công an bị thương hiện đang bị tạm giữ tại Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có công văn gửi Công an tỉnh liên quan vụ du khách Anh Damian Shrimanker dùng hung khí gây thương tích đối với Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, cán bộ Công an phường Mũi Né hôm 18-3.

Theo đó, ngày 25-3, Sở Ngoại vụ TP.HCM có văn bản cho biết Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM xin thăm lãnh sự Damian Shrimanker (34 tuổi) hiện bị tạm giữ tại Công an tỉnh Lâm Đồng.

Theo Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, người mẹ cho biết Damian Shrimanker từng điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở Biên Hòa, Đồng Nai vào năm 2023.

Theo Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, mẹ của ông Damian Shrimanker thông báo con bà từng được chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt và từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) vào năm 2023. Gia đình mong cơ quan thẩm quyền sắp xếp cho ông Damian Shrimanker được bác sĩ thăm khám và uống thuốc điều trị.

“Việc tiếp xúc lãnh sự và thăm khám sức khỏe là hoạt động bảo hộ công dân theo quy định của luật pháp Việt Nam và quốc tế. Do đó, Sở Ngoại vụ đề nghị Công an tỉnh nghiên cứu đề nghị của Tổng Lãnh sự quán Anh, căn cứ tình hình thực tế để xem xét, giải quyết và có văn bản phản hồi trước ngày 8-4”, công văn của Sở Ngoại vụ Lâm Đồng nêu.

Vụ việc bắt đầu khoảng 23 giờ 40 ngày 18-3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né. Một vụ va chạm giao thông xảy ra giữa taxi và xe máy do ông Damian Shrimanker điều khiển. Thay vì phối hợp xử lý, nam du khách này cự cãi kịch liệt.

Đại tá Đậu Xuân Bảo thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm tại bệnh viện. Ảnh: TP

Nhận tin báo, Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm cùng tổ công tác Công an phường Mũi Né có mặt giải quyết. Lực lượng chức năng xác định nam du khách có biểu hiện say xỉn và là người gây va chạm. Khi Thiếu tá Lâm tiếp cận, trao đổi bằng tiếng Anh để làm rõ sự việc, Damian Shrimanker bất ngờ rút dao tấn công sĩ quan công an rồi phóng xe bỏ chạy.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã truy quét xuyên đêm trên diện rộng. Đến rạng sáng 19-3, sau hành trình trốn chạy hơn 70 km đến địa bàn xã Tân Minh, Damian Shrimanker bị khống chế, bắt giữ.

Ngay trong ngày, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến bệnh viện thăm hỏi, biểu dương tinh thần dũng cảm của Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Damian Shrimanker và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật, xâm phạm thân thể cán bộ thi hành công vụ.