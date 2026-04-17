Quả bom hơn 200 kg nằm gần đường lớn có nhiều xe qua lại 17/04/2026 21:21

(PLO)- Quả bom nặng 227 kg nằm cách mặt đường có nhiều phương tiện qua lại chỉ khoảng 30 m.

Ngày 17-4, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực rà phá bom mìn nhân đạo - MAG tại Việt Nam cho biết đã huỷ nổ an toàn một quả bom nặng 227 kg sau khi người dân phát hiện.

Quả bom nặng 227 kg được người dân phát hiện. Ảnh: MAG

Theo đó, cuối tháng 3 vừa qua, MAG nhận được yêu cầu khẩn từ Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị khi người dân phát hiện một quả bom lớn nằm gần đường đi ở xã Hải Lăng.

Vị trí phát hiện bom nằm trong rừng keo của người dân địa phương, chỉ cách tuyến đường liên xã khoảng 30 m.

Các thành viên thuộc tổ chức MAG đã đưa quả bom đến nơi an toàn để huỷ nổ. Ảnh: MAG

Đây là tuyến đường thường xuyên có người dân và xe tải qua lại, tiềm ẩn nguy hiểm nghiêm trọng nếu bom mìn không được xử lý.

Trong quá trình xử lý, MAG phát hiện tổng cộng ba vật liệu nổ, bao gồm một quả bom cỡ lớn nặng 227 kg, cùng với đầu một viên đạn pháo và một quả đạn cối nằm sâu khoảng 10 cm dưới mặt đất.

Quả bom được huỷ nổ an toàn. Ảnh: MAG

Sau khi thực hiện đánh giá, MAG đã vận chuyển và tiêu hủy cả ba vật thể, vĩnh viễn loại bỏ mối nguy hiểm cho cộng đồng.

Đây là lời nhắc nhở rõ ràng rằng bom mìn vẫn còn là mối hiểm họa nghiêm trọng tại Quảng Trị và khuyến cáo người dân cần luôn thận trọng khi canh tác trên đất.