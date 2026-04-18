Đã bố trí 99,1% trưởng, phó công an cấp xã là Điều tra viên Trung cấp trở lên 18/04/2026 10:55

(PLO)- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu lực lượng Cảnh sát điều tra chuyển tư duy từ thụ động sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược và lâu dài.

Chiều 17-4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Cảnh sát điều tra Quý I năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố và Công an cấp xã.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Cảnh sát điều tra Quý I/2026

Trong Quý I năm 2026, lực lượng Cảnh sát điều tra đã hoàn thành xuất sắc cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Kết quả này góp phần bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán, bảo vệ thành công Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiều đơn vị đã lập chiến công xuất sắc, có tính lan tỏa cao trong răn đe, phòng ngừa tội phạm so với cùng kỳ năm 2025. Tiêu biểu là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Thọ, Quảng Trị…

Việc nhận diện tội phạm chủ động, kịp thời hơn. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm sâu. Tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 79,68%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao; kéo giảm 7,7% số đối tượng truy nã trong nước.

Kết quả đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường đều cao hơn cùng kỳ nhiều năm. Lực lượng chức năng đã tập trung xử lý tội phạm liên quan đến kinh doanh vàng, đất đai, an toàn thực phẩm, đồng thời tháo gỡ "điểm nghẽn" trong đấu tranh tội phạm mạng.

Đáng chú ý, 99,1% Công an cấp xã đã hoàn thành việc bố trí Trưởng/Phó Trưởng Công an là Điều tra viên Trung cấp hoặc Cao cấp theo chỉ đạo của Bộ trưởng.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương các thành tích của lực lượng Cảnh sát điều tra. Ông đề nghị Công an các đơn vị phải đổi mới tư duy, chuyển từ trạng thái thụ động sang chủ động phòng ngừa.

“Làm tốt công tác phòng ngừa để hạn chế đấu tranh, từ đó hạn chế nạn nhân và người vướng vòng lao lý. Đây không chỉ là mặt pháp luật mà còn mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị quán triệt nguyên tắc mọi nhiệm vụ được giao đều phải triển khai quyết liệt, không lùi, không chậm. Các địa phương tập trung giải quyết tội phạm liên quan an toàn thực phẩm, hàng giả trên không gian mạng và cổng trường học.

Đặc biệt, Công an xã phải nắm chắc địa bàn, quản lý chặt đối tượng nghiện ma túy và siết chặt quản lý cư trú. Thứ trưởng cũng lưu ý việc nâng cao hiệu quả nhận diện tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia và đẩy nhanh lộ trình xây dựng cơ quan điều tra hiện đại, chuyển đổi số trong phòng chống tội phạm.