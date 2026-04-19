Con tê tê quý hiếm bò vào quán nhậu ở Đà Lạt 19/04/2026 00:11

(PLO)- Một con tê tê bất ngờ bò vào tầng hầm quán nhậu ở Đà Lạt, chủ quán lập tức trình báo kiểm lâm để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Tối 18-4, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) đã tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân tự nguyện giao nộp.

Con tê tê nặng 3 kg bò vào quán Bò tơ Dã Chiến ở Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, ông Trần Thế Hùng – chủ quán Bò tơ Dã Chiến (số 116 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường, Đà Lạt) bất ngờ phát hiện một con tê tê nặng khoảng 3 kg bò vào khu vực tầng hầm của quán.

Ngay sau khi phát hiện, ông Hùng đã gọi điện trình báo lực lượng kiểm lâm. Trong đêm, cán bộ Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cùng cán bộ UBND phường Xuân Trường đã đến hiện trường lập biên bản và tiếp nhận con tê tê.

Theo đại diện kiểm lâm, sau khi tiếp nhận, đơn vị sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ông Trần Thế Hùng giao nộp con tê tê cho lực lượng chức năng. Ảnh: VÕ TÙNG

Ông Hùng cho biết đây là lần thứ hai tê tê bò vào quán của mình. Trước đó, ông từng bắt gặp một con thể tê tê, nhốt trong thùng xốp để chờ báo cơ quan chức năng nhưng đến sáng hôm sau con vật đã chui đi mất.

Lực lượng kiểm lâm khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng, không tự ý nuôi nhốt hoặc xử lý.