Người dân bàn giao tê tê Java quý hiếm bò vào sân nhà trong đêm 18/09/2025 10:51

(PLO)- Một người dân ở Lâm Đồng đã bàn giao cá thể tê tê Java quý hiếm bò vào sân nhà trong đêm.

Sáng 18-9, ông Hồ Hoàng Anh Kha (ngụ phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao một cá thể tê tê quý hiếm cho Hạt kiểm lâm Đà Lạt.

Ông Kha mang con tê tê Java đến kiểm lâm giao nộp. Ảnh: CHÍNH PHONG

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17-9, khi đi làm về, ông Kha phát hiện một cá thể tê tê đi lạc trên đường và bò vào sân nhà mình trên đường Vạn Hạnh.

“Qua tìm hiểu, tôi biết đây là loài động vật nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nên sáng nay tôi cùng em trai mang bàn giao cho kiểm lâm” – ông Kha cho hay.

Theo Hạt kiểm lâm Đà Lạt, cá thể được bàn giao là tê tê Java, nặng khoảng 3kg, còn sống. Tê tê Java thuộc nhóm IB theo Nghị định 06 của Chính phủ, loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.