Du khách nước ngoài truy đuổi, bắt giữ kẻ trộm điện thoại 28/07/2025 14:09

(PLO)- Phát hiện kẻ trộm, du khách nước ngoài truy đuổi, cùng người dân bắt giao nộp cho công an.

Ngày 28-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Đông đã bắt giữ 2 nghi phạm trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài.

Trước đó, chiều 26-7, ông Mooccia Federico - du khách nước ngoài - bị trộm cắp điện thoại di động để trên ghế gỗ tại bãi biển Cửa Đại trong khi tắm biển. Vụ việc xảy ra vào lúc 15 giờ 30 phút.

2 nghi phạm trộm điện thoại của du khách nước ngoài. Ảnh: CA

Khi phát hiện kẻ trộm, ông Mooccia đã kịp thời truy đuổi, cùng người dân bắt giữ Trịnh Vĩnh Phúc (20 tuổi, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng), còn đồng bọn của Phúc đã tẩu thoát.

Ông Mooccia được người dân đưa đến trụ sở công an phường để trình báo. Công an phường đã tiến hành làm việc, lấy lời khai người liên quan, đấu tranh với Phúc để thu thập thông tin nhận dạng đồng bọn đi cùng.

Nhận định kẻ trộm sẽ quay lại nên công an phường phân công lực lượng tuần tra vây bắt, mai phục.

Đến khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, kẻ trộm còn lại là Lê Đức Thiên Bảo (19 tuổi, ngụ phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) quay lại hiện trường lấy phương tiện đã bị công an mai phục, bắt giữ.

Qua xác minh, Lê Đức Thiên Bảo vừa mới ra tù hồi tháng 11-2024 về tội giết người.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.