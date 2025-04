Dự kiến TP Pleiku còn 7 đơn vị hành chính cấp xã, có phường Pleiku 17/04/2025 15:31

Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku (Gia Lai) vừa có kết luận, thống nhất đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Pleiku.

Theo đó, sáp nhập 21 đơn vị hành chính cấp xã của TP Pleiku với bốn xã của ba huyện tiếp giáp, gồm xã Nghĩa Hưng, xã Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh), xã Ia Pếch (huyện Ia Grai), xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa). Sau sáp nhập còn bảy đơn vị hành chính cấp xã, gồm năm phường và hai xã, tỉ lệ giảm 72%.

Tên bảy phường, xã mới, gồm:

Phường Pleiku (trụ sở tại UBND TP Pleiku, diện tích 25 km2, dân số gần 80.000 người), sáp nhập từ các phường Tây Sơn, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng và xã Trà Đa.

Phường Thống Nhất (trụ sở tại UBND phường Yên Thế, diện tích 22 km2, dân số gần 50.000 người), sáp nhập từ các phường Yên Thế, Đống Đa và Thống Nhất.

Phường Diên Hồng (trụ sở tại Thành ủy Pleiku, diện tích 26 km2, dân số 63.000 người), nhập từ các phường Yên Đỗ, Diên Hồng, Ia Kring và xã Diên Phú.

Phường Hội Phú (trụ sở tại UBND phường Chi Lăng, diện tích 34 km2, dân số 46.000 người), nhập từ các phường Trà Bá, Hội Phú và Chi Lăng.

Phường An Phú (trụ sở tại UBND xã An Phú, diện tích 32 km2, dân số 40.000 người), nhập các phường Thắng Lợi và hai xã Chư Á, An Phú.

Xã Biển Hồ (trụ sở tại UBND xã Biển Hồ, diện tích 170 km2, dân số 40.000 người), nhập từ các xã Biển Hồ (TP Pleiku), xã Nghĩa Hưng, Chư Đăng Ya (huyện Chư Păh) và xã Hà Bầu (huyện Đăk Đoa).

Xã Gào (trụ sở tại UBND xã Gào, diện tích 182 km2, dân số 16.000 người), nhập các xã Ia Kênh, xã Gào và xã Ia Pếch (huyện Ia Grai).

Trung tâm TP Pleiku.

Theo đó, Thành ủy Pleiku giao UBND TP Pleiku chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu liên quan (trong đó lưu ý thuyết minh cụ thể tên gọi, nơi đóng trụ sở mới và có bản đồ minh họa kèm theo) tham mưu báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, giao Ban Tổ chức Thành ủy Pleiku chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ trao đổi, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ các huyện Đăk Đoa, Ia Grai, Chư Păh để nắm danh sách, dự kiến sắp xếp cán bộ, công chức của các xã sáp nhập với các xã của TP Pleiku...