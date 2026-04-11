Đưa tri thức khoa học đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam qua sách 11/04/2026 21:20

(PLO)- Bộ sách Khoa học & Khám phá đặt mục tiêu đưa tri thức khoa học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là độc giả phổ thông.

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Trẻ tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Đọc sách khoa học trong thời đại bùng nổ thông tin”, xoay quanh Bộ sách Khoa học & Khám phá.

Ra đời từ năm 2008, đến nay bộ sách đã phát hành hơn 50 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như sinh học, vật lý, hóa học, công nghệ, vũ trụ, toán học… Nhiều tựa sách được tái bản hàng chục lần, có cuốn lên đến hơn 30 lần tái bản, cho thấy sức sống bền bỉ của dòng sách khoa học phổ thông tại Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi giao lưu, đại diện Nhà xuất bản Trẻ cho biết bộ sách được xây dựng với mục tiêu đưa tri thức khoa học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là độc giả phổ thông.

Ông Vũ Công Lập, một trong ba chủ biên của Tủ sách Khoa học & Khám phá NXB Trẻ chia sẻ tại buổi giao lưu. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Theo các diễn giả, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc tiếp cận tri thức khoa học trở nên dễ dàng hơn, song cũng đặt ra yêu cầu về chọn lọc thông tin chính xác, có giá trị. Sách khoa học vì vậy vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền tảng kiến thức hệ thống, đáng tin cậy.

Một thành viên ban chủ biên nhận định, bộ sách Khoa học & Khám phá có điểm đặc biệt khi dung hòa giữa tính chuyên sâu và tính phổ biến. Nhiều tác phẩm trong bộ sách do các nhà khoa học uy tín trên thế giới chấp bút, nội dung sâu sắc nhưng được lựa chọn và biên tập theo hướng dễ tiếp cận, hấp dẫn với người đọc đại chúng.

Một trong những điểm đáng chú ý là khả năng duy trì sức sống của bộ sách trong gần hai thập kỷ – điều không dễ với dòng sách khoa học vốn kén độc giả.

Theo ban chủ biên, để đạt được điều này, đơn vị xuất bản phải liên tục cập nhật xu hướng khoa học công nghệ, đồng thời lựa chọn những tác phẩm có giá trị lâu dài.

Mỗi năm, số lượng sách khoa học được xuất bản tại Việt Nam chiếm tỷ lệ không lớn, trong đó sách khoa học phổ thông càng hạn chế, nên việc duy trì một tủ sách ổn định là nỗ lực đáng kể.

Ngoài ra, quá trình bản quyền, dịch thuật và hiệu đính cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Các chủ biên cho biết việc làm việc trực tiếp với tác giả quốc tế không phải lúc nào cũng thuận lợi, chủ yếu thông qua các đơn vị đại diện bản quyền. Điều này đòi hỏi đội ngũ biên tập phải có chuyên môn cao và sự kiên trì.

Tại buổi giao lưu, một vấn đề được đặt ra là: tri thức khoa học có thể giúp gì cho mỗi người trong việc định vị bản thân trong tương lai.

Các diễn giả cho rằng, trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, tri thức khoa học không chỉ giúp hiểu thế giới mà còn góp phần hình thành tư duy logic, khả năng phân tích và ra quyết định. Đây là những kỹ năng quan trọng trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp.

Đồng thời, việc đọc sách khoa học còn giúp người đọc tiếp cận những câu chuyện khám phá, hành trình nghiên cứu của các nhà khoa học, từ đó truyền cảm hứng học tập và sáng tạo.

Buổi giao lưu cũng là dịp để độc giả gặp gỡ trực tiếp các chủ biên, trao đổi về quá trình làm sách, cũng như đặt câu hỏi liên quan đến việc đọc và tiếp cận tri thức khoa học.

Trong thời gian tới, bộ sách Khoa học & Khám phá sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều chủ đề mới, bám sát xu hướng khoa học – công nghệ toàn cầu, góp phần đưa tri thức khoa học đến gần hơn với bạn đọc Việt Nam.