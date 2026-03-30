Dùng chiêu cũ mời gọi đầu tư lãi "khủng" vẫn chiếm đoạt được 151 tỉ đồng 30/03/2026 14:59

(PLO)- Nữ bị cáo bịa ra việc hợp tác với nhãn hàng để mời gọi các nhà đầu tư tham gia, hứa hẹn sẽ thanh toán lợi nhuận cao 3%-15%/tháng rồi chiếm đoạt tiền tỉ.

Ngày 30-3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Huyền Trang (SN 1990) mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2020, Trang thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn BIZKOLS ENTERTAINMENT nhưng công ty chỉ là hình thức.

Bị cáo Vũ Thị Huyền Trang tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Do cần tiền để sử dụng vào các mục đích cá nhân nên Trang đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc công ty của Trang đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm (Laminkid, Decumar), game online (như Yêu Linh Giới, Kiếm Thế, Genshim impact...), đồ điện tử gia dụng (Panasonic), bệnh viện nha khoa; rượu vang Dropia; booking Kols (quảng cáo có sự tham gia của người nổi tiếng để tăng uy tín và chất lượng sản phẩm)...

Từ đó, bị cáo huy động tiền của những nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ thanh toán lợi nhuận cao 3%-15%/tháng, tùy vào từng loại sản phẩm và thời hạn cam kết khác nhau.

Cáo buộc thể hiện Trang kêu gọi đồng nghiệp cũ, nhân viên cùng bạn bè quen biết tham gia góp vốn đầu tư. Trang lấy danh nghĩa công ty để quảng cáo nhưng thực tế Trang ký hợp đồng với nhà đầu tư đều mang danh nghĩa cá nhân và yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trang.

Do tin tưởng các thông tin mà Trang đưa ra là có thật, nên nhiều người đã chuyển tiền cho Trang. Sau khi nhận được tiền của những nhà đầu tư, Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ số tiền cho hợp đồng quảng cáo; còn lại bị cáo sử dụng phần lớn số tiền vào các mục đích khác nhau, như: sử dụng tiền của người sau trả lợi nhuận cho người trước, đầu tư bất động sản, sử dụng chi tiêu cá nhân...

Khi những nhà đầu tư yêu cầu được rút tiền gốc và lợi nhuận thì Trang lấy nhiều lý do để trì hoãn như phía đối tác chưa thanh toán tiền; hay tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về một số dự án khác để kêu gọi các bị hại chuyển thêm tiền; hoặc cộng dồn tiền từ các dự án cũ vào dự án mới... để tiếp tục tạo lòng tin với bị hại. Qua đó, tiếp tục chiếm đoạt tiền của họ rồi sử dụng với các mục đích khác nhau dẫn đến không có khả năng trả lại tiền cho các bị hại.

Đến ngày 6-1-2022, Trang thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, trốn tránh những người bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 10-2018 đến ngày 1-1-2022, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt 151 tỉ đồng của 35 bị hại. Bị cáo đã trả hơn 81 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỉ đồng.

Trong vụ án này, chị TTTT (ở Bắc Ninh), bạn học của Trang, bị chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỉ đồng.

Cáo buộc thể hiện cuối năm 2020, Trang rủ chị này đầu tư vào các dự án quảng cáo rượu vang, dược, game, lợi nhuận từ 9-42%. Từ ngày 23-1-2021 đến ngày 26-12-2021, chị này chuyển cho Trang hơn 49 tỉ đồng. Bị cáo đã trả lại cho nạn nhân hơn 27 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Trang khai nhận đã đầu tư 8 tỉ đồng để kinh doanh các game trực tuyến nhưng bị thua lỗ; chi 2 tỉ đồng để vận hành công ty; chi hơn 29 tỉ đồng để trả nợ cá nhân, cho người khác vay...