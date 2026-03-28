Sẽ có quy định nêu rõ thế nào là "lừa đảo trực tuyến" 28/03/2026 05:46

(PLO)- Điều 3 Dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đã định nghĩa rõ thế nào là "lừa đảo trực tuyến".

Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao (Dự thảo).

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2014 về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao.

Dự thảo quy định nhiều nội dung mới, trong đó có quy định về quản lý hội, nhóm trên không gian mạng.

Xử lý tố giác trong 24 giờ, trường hợp khẩn cấp không quá 3 giờ

Theo Điều 7 của Dự thảo, các nhà cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, mạng xã hội có trách nhiệm cung cấp công cụ hỗ trợ cơ quan chuyên trách trong việc rà quét, phát hiện và tố giác hội, nhóm, tài khoản, bài viết có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, phải phối hợp xử lý tố giác trong thời gian không quá 24 giờ đối với yêu cầu thông thường và không quá 3 giờ đối với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia hoặc tính mạng con người.

Bên cạnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện các trách nhiệm sau: thiết lập cơ chế quản lý, giám sát và xử lý hội, nhóm trên nền tảng; áp dụng biện pháp kỹ thuật để phát hiện, cảnh báo, xử lý nội dung vi phạm; thực hiện định danh, xác thực điện tử đối với chủ quản hội, nhóm; thiết lập cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, tố giác của người sử dụng; cung cấp thông tin, dữ liệu liên quan khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng cơ chế xác thực thành viên và kiểm duyệt nội dung đăng tải.

Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của chủ quản, người kiểm duyệt nội dung hội, nhóm trên mạng xã hội. Theo đó, các chủ thể này phải tổ chức, quản lý hoạt động của hội, nhóm bảo đảm tuân thủ pháp luật; xây dựng nội quy phù hợp với quy định pháp luật và điều khoản sử dụng dịch vụ; kiểm soát thành viên, nội dung đăng tải; kịp thời loại bỏ nội dung vi phạm và báo cáo khi phát hiện dấu hiệu tội phạm; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của hội, nhóm do mình quản lý.

Đối với người tham gia hội, nhóm, dự thảo yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật, nội quy hội nhóm và điều khoản sử dụng dịch vụ; không đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung vi phạm pháp luật; kịp thời phản ánh, tố giác hành vi vi phạm; cung cấp thông tin liên quan khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phục vụ xác minh, xử lý vụ việc.

Đồng thời, việc quản lý hội, nhóm trên không gian mạng phải bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, quyền riêng tư và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Dự thảo yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ internet, viễn thông, mạng xã hội có trách nhiệm thực hiện việc định danh, xác thực điện tử thông tin chủ quản hội, nhóm theo quy định của pháp luật.

Thêm quy định riêng về hành vi lừa đảo trực tuyến

Theo khoản 1 Điều 11 Dự thảo, hành vi sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản (còn gọi là lừa đảo trực tuyến) bao gồm:

Hành vi giả danh lực lượng thực thi pháp luật, cơ quan nhà nước, nhân viên các doanh nghiệp và các cá nhân, tổ chức khác thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến;

Hành vi kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính, sàn ngoại hối, chứng khoán, sàn tiền ảo và các trang mạng, loại hình đầu tư khác trên không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến;

Hành vi truy cập trái phép; sử dụng mã độc, phần cứng độc hại hoặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật của hệ thống thông tin thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến;

Hành vi sử dụng các hình ảnh, thông tin giả mạo hoặc sai sự thật gồm: biên lai chuyển tiền, căn cước công dân, thẻ ngân hàng, thẻ nhân viên… nhằm mục đích tiếp cận người dân;

Lừa đảo trực tuyến trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp hoặc giao dịch chứng khoán trên không gian mạng;

Hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải các nội dung sai sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Nghị định 25/2014 chưa có quy định cụ thể về các hành vi này.

Dự thảo cũng nêu rõ tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ cao để lừa đảo trực tuyến thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định của pháp luật; bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép kinh doanh, tên miền… theo quy định.