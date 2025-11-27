Dùng chung kết quả chụp chiếu, xét nghiệm giữa các bệnh viện: Bác sĩ là người quyết định 27/11/2025 13:57

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất cho phép dùng chung kết quả chụp chiếu, xét nghiệm giữa các sở sở khám chữa bệnh BHYT. Bác sĩ khám, điều trị vẫn là người quyết định cuối cùng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định danh mục xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng và điều kiện sử dụng kết quả khi liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, dự kiến có hơn 1.100 danh mục xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng sẽ được liên thông dữ liệu.

Bác sĩ quyết định có dùng lại kết quả hay không

Theo dự thảo, chỉ những cơ sở có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT mới được tham gia dùng chung kết quả cận lâm sàng.

Đối với xét nghiệm, phòng xét nghiệm phải được đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế và công bố đạt từ mức 1 trở lên, hoặc đã được công nhận đạt chuẩn quốc tế ISO 15189 đối với các kỹ thuật nằm trong phạm vi chứng nhận.

Các phòng xét nghiệm cùng mức chất lượng sẽ công nhận kết quả của nhau; đơn vị ở mức thấp phải chấp nhận kết quả của nơi có mức chất lượng cao hơn.

Dù vậy, bác sĩ khám và điều trị vẫn là người quyết định cuối cùng về việc có sử dụng kết quả xét nghiệm đã làm ở bệnh viện trước hay chỉ định làm lại, tùy tình trạng bệnh và diễn biến lâm sàng của bệnh nhân.

Bác sĩ khám và điều trị là người quyết định cuối cùng về việc có sử dụng kết quả xét nghiệm đã làm ở bệnh viện trước hay chỉ định làm lại. Ảnh: TT

Với chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT, MRI, siêu âm, chụp mạch số hóa…), kết quả gồm dữ liệu ảnh, phần mô tả và kết luận được coi là một phần của hồ sơ bệnh án, có giá trị pháp lý nếu được thực hiện tại cơ sở đủ điều kiện chuyên môn, có chữ ký của bác sĩ và được lưu trữ đúng quy định.

Để bệnh viện tuyến sau sử dụng lại, dữ liệu ảnh phải còn rõ nét, đầy đủ chuỗi theo yêu cầu kỹ thuật, lưu dưới định dạng chuẩn DICOM và truyền qua hệ thống PACS. Khi chuyển cơ sở, bệnh viện phải gửi kèm phim hoặc dữ liệu ảnh điện tử, đảm bảo trùng khớp thông tin người bệnh.

Nếu chất lượng hình ảnh kém, thông tin sai lệch hoặc tình trạng người bệnh đã thay đổi nhiều so với thời điểm chụp, bác sĩ ở cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận có quyền chỉ định chụp lại.

Đề xuất bổ sung quy định thời gian áp dụng công nhận kết quả

Trong báo cáo góp ý gửi Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị bổ sung quy định về “thời gian áp dụng công nhận kết quả cụ thể” để các bệnh viện có căn cứ thống nhất khi dùng lại kết quả.

Đơn vị này cũng đề nghị quy định thời gian tối đa cho một số kỹ thuật như: 1 tháng đối với xét nghiệm hóa mô miễn dịch tủy xương; 4 tháng đối với phân tích thành phần huyết sắc tố; 2 ngày đối với xét nghiệm Coombs trực tiếp, gián tiếp… để tránh việc bệnh viện tự áp dụng mỗi nơi một kiểu.

Tương tự, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đề xuất bổ sung quy định về “thời gian tối đa” với nhiều xét nghiệm, ghi rõ và cụ thể phương pháp xét nghiệm đối với một số kỹ thuật miễn dịch nhằm đảm bảo điều kiện so sánh, đánh giá và sử dụng kết quả liên thông giữa các cơ sở y tế.

Đơn cử, xét nghiệm HbA1c được xếp vào nhóm “miễn dịch hóa sinh”. Thực tế, nhóm xét nghiệm miễn dịch có nhiều phương pháp khác nhau (ELISA, miễn dịch hóa phát quang, miễn dịch huỳnh quang, miễn dịch phóng xạ…).

Về nội dung này, cơ quan soạn thảo trả lời theo hướng ghi nhận nhưng không chấp nhận việc quy định thời gian tối đa cho các xét nghiệm. Lý do là các quy định xây dựng theo nguyên tắc bác sĩ khám, điều trị căn cứ vào bệnh lý và diễn biến lâm sàng để quyết định dùng lại hay chỉ định xét nghiệm mới.

Nhiều đơn vị đề nghị bổ sung quy định về “thời gian áp dụng công nhận kết quả cụ thể” để các bệnh viện có căn cứ thống nhất khi dùng lại kết quả. Ảnh: TT

Sở Y tế Hà Tĩnh cho rằng để dữ liệu liên thông đồng nhất, cần “áp dụng thống nhất mã dùng chung đối với kỹ thuật, thuật ngữ cận lâm sàng” trên toàn quốc.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị phân loại rõ các kỹ thuật xét nghiệm theo mức độ (cơ bản, chuyên sâu, kỹ thuật cao) để dễ gắn với điều kiện liên thông của từng đơn vị; quy định thời hạn tối đa mà kết quả cận lâm sàng được chấp nhận, dựa trên tính ổn định sinh học của từng chỉ số.

Cùng với đó, Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị quy định rõ ràng về cơ chế thanh toán BHYT khi một dịch vụ cận lâm sàng được làm ở nhiều nơi hoặc lặp lại sau một khoảng thời gian.

Bộ Y tế cho biết những nội dung liên quan cách thanh toán, mức chi trả và tần suất thanh toán của quỹ BHYT không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này, sẽ được quy định ở văn bản khác.

Trong khi đó, Viện Y học biển đề nghị làm rõ danh mục xét nghiệm bắt buộc liên thông và danh mục chỉ khuyến khích liên thông; phân nhóm riêng những xét nghiệm phụ thuộc máy, bộ kit hay thuật toán; xây dựng lộ trình áp dụng 3-5 năm tùy tuyến để tránh gây quá tải cho cơ sở tuyến dưới.

Đồng thời, đơn vị này đề nghị có gói hỗ trợ về chuẩn hóa hệ thống thông tin xét nghiệm, trang thiết bị và đào tạo nhân lực cho tuyến dưới.

Cơ quan soạn thảo nhận định các góp ý này chưa phù hợp với nội dung điều chỉnh của thông tư - vốn chỉ tập trung quy định danh mục và điều kiện sử dụng kết quả cận lâm sàng khi liên thông.

Dự thảo thông tư tiếp tục được Bộ Y tế hoàn thiện. Nếu triển khai hiệu quả, người bệnh có thẻ BHYT khi chuyển cơ sở khám chữa bệnh sẽ bớt phải làm lại các xét nghiệm, chụp chiếu đã thực hiện gần đó, giảm chi phí đồng chi trả.

Về phía bệnh viện, việc liên thông kết quả đòi hỏi đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, áp dụng chuẩn dữ liệu chung, nâng chất lượng phòng xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Trong bối cảnh quỹ BHYT chịu áp lực chi lớn, việc dùng chung kết quả cận lâm sàng được kỳ vọng giảm chi cho quỹ, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho người bệnh.

Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.