Gần 1 giờ ép tim cứu bệnh nhân trở về từ 'cửa tử' 25/11/2025 21:41

(PLO)- Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) vừa cứu sống tài xế 46 tuổi bị ngưng tim, ngưng thở, bằng gần một giờ ép tim liên tục và can thiệp mạch vành khẩn cấp.

Ngày 25-11, bác sĩ Trình Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân TQĐ (46 tuổi) là tài xế, nhập viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, đã ngưng tim ngưng thở và tiên lượng sống rất thấp.

Theo bác sĩ Hiệp, khi vào viện, bệnh nhân được ê-kíp cấp cứu ép tim liên tục suốt một giờ và may mắn có lại nhịp tim tự nhiên. Sau đó, bệnh viện tiến hành hội chẩn khẩn với Ban giám đốc để quyết định đặt stent mạch vành ngay trong đêm.

Các bác sĩ đang ép tim bệnh nhân khi mới vào cấp cứu. Ekip tiến hành hội chẩn khẩn để quyết định đặt stent mạch vành ngay trong đêm. Ảnh: BVCC

Đây là một quyết định quyết đoán và đầy nhân văn vì khả năng cứu sống mong manh, trong khi chi phí can thiệp gần 100 triệu đồng, gia đình không thể chuẩn bị kịp. Ca can thiệp được thực hiện lúc gần 1 giờ sáng.

Sau đặt stent, bệnh nhân tiếp tục hôn mê sâu, phải thở máy và dùng hai loại thuốc vận mạch để duy trì sự sống. Những ngày sau đó, tình trạng suy đa cơ quan diễn tiến nặng: Bệnh nhân phải lọc máu liên tục, phải chạy thận nhân tạo khi suy thận xuất hiện.

Bệnh nhân chụp hình cùng Giám đốc Bệnh viện và ekip điều trị

Gần ba tuần, từ các bước hồi sinh ban đầu đến hồi sức nâng cao, ê kíp điều trị đều kiên trì bám trụ, với tinh thần còn một chút hy vọng là còn cứu sống. Sau đó, bệnh nhân tỉnh dần, có thể ngồi dậy đi lại và nở nụ cười.

Bác sĩ Trình Minh Hiệp cho biết: "Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp nguy kịch được Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cứu sống thời gian qua.

Trong vòng năm năm, bệnh viện đã thực hiện gần 1.800 ca can thiệp mạch vành, cùng với ê kíp hồi sức tích cực vững vàng, thể hiện quyết tâm cứu sống đến cùng dù chỉ còn hy vọng mong manh, đưa nhiều bệnh nhân trở lại với gia đình".