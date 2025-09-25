Gần 2.000 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép: Một số nơi quảng cáo sai sự thật 25/09/2025 18:11

(PLO)- Tính đến tháng 8-2025, TP.HCM có 1.961 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động. Trong số đó, 158 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài, 1.803 trung tâm có vốn đầu tư trong nước.

Sáng 25-9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động chuyên môn năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Các đại biểu tham dự hội nghị sáng nay. Ảnh: TT

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, tính đến tháng 8-2025, TP có hơn 1.900 trung tâm ngoại ngữ, tin học được cấp phép hoạt động. Trong đó, hơn 150 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài, hơn 1.800 trung tâm có vốn đầu tư trong nước.

Trong năm học 2024-2025, các trung tâm đã tổ chức trên 49.000 lớp học, thu hút được gần 270.000 học viên theo học ở các môn: Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn, Đức, Tin học.

Thời gian qua, các trung tâm đã cung cấp nhiều hình thức đào tạo như dạy kèm cá nhân hóa, lớp học đại trà đến các chương trình học trực tuyến. Nhiều trung tâm đã mở các khóa học 100%, 50% giáo viên người nước ngoài và các khóa có giờ học với giáo viên người nước ngoài.

Trong năm học vừa qua, số cơ sở giáo dục mầm non phối hợp các trung tâm tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh là 2.093/5.593. Các trường phổ thông liên kết trong dạy tiếng Anh qua Toán và Khoa học, tiếng Anh với giáo viên bản ngữ, tiếng Anh giao tiếp, tin học IC3.

Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT cho biết vẫn còn một số trung tâm chưa thực hiện đúng các chương trình giảng dạy theo hồ sơ cho phép. Họ dạy chương trình khác với chương trình đăng ký ban đầu hoặc chương trình học chưa được cập nhập.

Một số trung tâm quảng cáo sai sự thật, sử dụng hình ảnh chưa được phép, đặc biệt liên quan đến giáo viên nước ngoài, gây hiểu nhầm cho phụ huynh.

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư nhỏ chưa nắm rõ và tìm hiểu kỹ các văn bản quy định về tổ chức hoạt động ngoại ngữ tin học dẫn đến thực hiện uyển dụng giáo viên và sử dụng giáo viên chưa đạt chuẩn và chưa đúng quy định.

Một số trung tâm tổ chức các hoạt động chưa đúng với chức năng giáo dục được cho phép như bán trú vệ tinh, giữ trẻ mầm non, dạy thêm hè.

Tại hội nghị, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trung tâm tăng cường bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giảng dạy, quản lý đúng chuyên môn với giáo viên nước ngoài. Đồng thời, các trung tâm đẩy mạnh tổ chức đa dạng loại hình và xây dựng môi trường học tập hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học viên.