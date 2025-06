Gần 60 chục người Gaza bị bắn gục trong khi chờ nhận viện trợ, LHQ lên tiếng 04/06/2025 09:21

Chỉ trong vòng 3 ngày đầu tháng 6, hàng chục người Palestine tại Dải Gaza đã thiệt mạng khi đang cố gắng nhận viện trợ lương thực.

Liên tiếp các vụ tấn công vào đoàn người nhận viện trợ

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết 27 người đã thiệt mạng sau vụ các binh sĩ Israel nổ súng vào đám đông người Palestine tập trung chờ nhận viện trợ gần một trung tâm phân phát viện trợ nhân đạo quốc tế ở TP Rafah (Dải Gaza) vào sáng sớm 3-6, theo hãng tin AFP.

Cơ quan Phòng vệ dân sự Gaza xác nhận 27 người đã thiệt mạng sau khi lực lượng Israel nổ súng vào đám đông người Palestine gần trung tâm cứu trợ do “Quỹ Nhân đạo Gaza” điều hành. Quỹ này được Mỹ hậu thuẫn và được chính quyền Tel Aviv chấp thuận hoạt động.

Người dân Palestine tập trung gần một trung tâm cứu trợ ở Gaza ngày 28-5 để nhận viện trợ lương thực. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Lực lượng Phòng vệ Israel giải thích rằng khi lực lượng Israel tiếp cận trung tâm cứu trợ họ thấy đám đông trên đã rời khỏi lối đi do họ chỉ định nên đã “nổ súng cảnh báo”, với lý do “các nghi phạm đã tiếp cận theo cách gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người lính [Israel]”.

Tuy nhiên, trong báo cáo của ICRC, những người còn sống sót sau vụ nổ súng nói rằng họ chỉ “cố gắng tiếp cận địa điểm phân phối cứu trợ” để được nhận viện trợ.

Trước đó, một vụ nổ súng tương tự đã xảy ra cũng gần trung tâm cứu trợ trên hôm 1-6, theo kênh Al Jazeera.

Lực lượng Phòng vệ Israel và Cơ quan Y tế Gaza đều báo cáo 31 người thiệt mạng do hoả lực từ các binh sĩ Israel. Tuy nhiên, ICRC nói rằng họ đã tiếp nhận 179 bệnh nhân sau vụ việc, trong đó 21 người tử vong.

Giới chức Gaza cho biết những người này thiệt mạng do hoả lực từ xe tăng Israel. Một số nhân chứng nói với tờ The Times rằng đạn còn xuất phát từ các trực thăng và máy bay không người lái của Israel.

Người đứng đầu Cơ quan của Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) - ông Philippe Lazzarini lên án hành vi của Israel, gọi các trung tâm cứu trợ là "cái bẫy chết người" đối với người dân Gaza, trong khi "nạn đói diện rộng" vẫn đang hoành hành ở vùng lãnh thổ đang bị chiến sự tàn phá này.

Người đứng đầu Cao uỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHCR) - ông Volker Türk đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và công bằng về các cuộc tấn công nhắm vào người Palestine đang cố gắng nhận viện trợ lương thực.

Về phía lực lượng cứu trợ, ít nhất 28 nhân viên đã thiệt mạng trong tháng 5 và tổng cộng 452 người đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra ngày 7-10-2023.

Đàm phán vẫn bế tắc

Israel vẫn tiếp tục ném bom vào Gaza, gây thương vong mỗi ngày. Lực lượng Phòng vệ Israel còn ra lệnh cho tất cả người dân ở một số khu vực ở miền nam Dải Gaza phải di tản sau khi cáo buộc tên lửa xuất phát từ các khu vực này đã tấn công lực lượng Israel. Kể từ thoả thuận ngừng bắn thất bại hồi giữa tháng 3, hơn 632.000 người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn, theo số liệu từ Liên Hợp Quốc ngày 1-6.

Các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các quốc gia Trung Đông vẫn đang tiếp tục nhưng chưa có nhiều tiến triển thực chất. Hamas đã phản đối các đề xuất ngừng bắn mới từ phía Mỹ và Israel.

Hamas giải thích rằng lực lượng này đã chấp nhận các điều kiện được Đặc phái viên của tổng thống Mỹ - ông Steven Witkoff đưa ra, nhưng sau đó 1 tuần ông Witkoff đến Israel và gửi lại Hamas một bản đề xuất "hoàn toàn mới", "không liên quan gì đến những gì đã được đồng ý".

Ngày 1-6, Ngoại trưởng Saudi Arabia - Hoàng tử Faisal bin Farhan đã tới Jordan để tham dự cuộc họp cấp ngoại trưởng của các nước Ả Rập-Hồi giáo về những nỗ lực chấm dứt chiến sự và lệnh phong tỏa Dải Gaza.