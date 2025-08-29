Gia Lai cam kết rút ngắn một nửa thời gian cấp phép đầu tư 29/08/2025 17:56

Ngày 29-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư- thương mại với sự tham dự của hơn 500 đại biểu là chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Nhiều nhà đầu tư bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương Gia Lai cần có những quyết sách, cải tiến mạnh mẽ trong môi trường đầu tư, công khai, minh bạch, tránh tình trạng nhũng nhiễu, gây ức chế cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: LK.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành cùng tỉnh Gia Lai để biến tiềm năng, lợi thế thành hiện thực, hợp tác phát triển nhanh, bền vững.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào ba khâu đột phá chiến lược là xây dựng chính quyền kiến tạo, tinh gọn, hiệu quả; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ điểm nghẽn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh Gia Lai sẽ tập trung đầu tư đồng bộ cả hạ tầng vật lý, hạ tầng số. Trong đó, hoàn thiện, kết nối hạ tầng giao thông đường bộ qua các quốc lộ 1, 19, 25 và 14 C, các cảng hàng không, cảng biển.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai sở hữu hai khu kinh tế, 24 khu công nghiệp với tổng diện tích 9.450 ha và 99 cụm công nghiệp với tổng diện tích 5.400 ha. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án quy mô lớn, gắn kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết tỉnh sẽ ban hành nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng cho các lĩnh vực trọng điểm; áp dụng cơ chế một cửa, một đầu mối, rút ngắn một nửa thời gian cấp phép so với quy định Trung ương.

Gia Lai tập trung xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp – minh bạch – hiệu quả, chuyển từ “quản lý, kiểm soát” sang “kiến tạo, đồng hành, phục vụ”; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nhân lực chất lượng cao.

Một tổ công tác đặc biệt của tỉnh được thành lập để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tỉnh cam kết kiến tạo môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, hiệu quả, trở thành điểm đến tin cậy, lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mời gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào các lĩnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn.

Đối với khu vực phía tây tỉnh Gia Lai, tỉnh định hướng phát triển tập trung vào thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, kinh tế cửa khẩu.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cam kết tỉnh thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc “5 công khai – 3 đồng hành”, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục, kiên quyết loại bỏ biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà.

Đồng thời, tỉnh cam kết sẽ tổ chức đối thoại thường kỳ với doanh nghiệp, lấy mức độ hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước; lấy sự thành công của doanh nghiệp làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ.