Gia Lai ký kết với doanh nghiệp Mỹ để phát triển bán dẫn và AI 21/08/2025 18:34

(PLO)-Ký kết hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Công ty TORmem (Hoa Kỳ) mở ra cơ hội lớn để địa phương phát triển công nghiệp bán dẫn và AI.

Ngày 21-8, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Công ty TORmem (Hoa Kỳ) ký kết thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng chuỗi giá trị liên quan đến bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại tỉnh Gia Lai.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Công ty TORmem (Hoa Kỳ) ký kết thỏa thuận hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Ảnh: CTT.

Theo ký kết, Công ty TORmem sẽ tư vấn, hỗ trợ các đơn vị của tỉnh trong việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, nhất là các lĩnh vực thế mạnh của công ty.

Tập trung hỗ trợ, tư vấn cho Trường Đại học Quy Nhơn đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với xu thế phát triển; triển khai chương trình đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ về bán dẫn và AI…

Công ty TORmem cũng sẽ đề xuất và hỗ trợ tỉnh thực hiện các sáng kiến mang tính đột phá như: xây dựng Trung tâm dữ liệu quy mô lớn, triển khai các dự án thử nghiệm (PoC), xây dựng nguyên mẫu nhà máy sản xuất chip bán dẫn.

Nghiên cứu, hợp tác với các doanh nghiệp trong tỉnh để phát triển các sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn; từ đó, tiến tới đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất, trung tâm nghiên cứu và phát triển phù hợp với chiến lược của công ty.

Bên cạnh đó, TORmem sẽ hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của tỉnh trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; kết nối tỉnh Gia Lai với các chuyên gia, doanh nghiệp, trung tâm nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bán dẫn tại Hoa Kỳ và các nước phát triển khác.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, bày tỏ hoan nghênh Công ty TORmem đã có những bước đi nhanh, thiết thực trong quá trình thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn và AI tại tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các bên đặt nền tảng vững chắc, mở ra cơ hội lớn để Gia Lai phát triển công nghiệp bán dẫn và AI. Theo đó, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để công ty triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TORmem khẩn trương triển khai, cụ thể hóa các nội dung hợp tác; cung cấp đầy đủ thông tin về định hướng phát triển, chính sách ưu đãi, tiềm năng và nhu cầu của tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn.

Đề nghị Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp chặt chẽ với Công ty TORmem để xây dựng phòng thí nghiệm bán dẫn, triển khai chương trình đào tạo nhân lực về bán dẫn và AI, xem đây là bước đi quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, lâu dài cho các bên trong thời gian tới.