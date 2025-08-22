Gia Lai: Yêu cầu mỗi đảng viên, cán bộ phải vượt qua 'bẫy năng lực trung bình' 22/08/2025 15:00

(PLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định nhiệm vụ trọng tâm tăng GRDP ở mức hai con số; mỗi đảng viên, cán bộ phải vượt qua "bẫy năng lực trung bình".

Ngày 22-8, tại phường Quy Nhơn, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội, xác định nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu GRDP tăng bình quân hằng năm từ 10 – 10,5%, dựa trên năm trụ cột tăng trưởng và bốn khâu đột phá; cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt bộ tứ chiến lược của Bộ Chính trị.

Đồng thời, quyết tâm đột phá về khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Để hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, đòi hỏi đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải thật sự là những chiến sỹ mới trên mặt trận vượt qua bẫy năng lực trung bình, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Đảng bộ UBND phải thực sự là trung tâm đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực - hiệu quả trong từng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ UBND tỉnh đã trải qua hai lần sáp nhập, chia tách và nhập tỉnh. Từ ngày 1-7, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai mới được thành lập và sau khi kiện toàn, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai có 74 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 54 đảng bộ và 20 chi bộ với tổng số 10.813 đảng viên.

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tỉnh Bình Định cũ có tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) bình quân 5 năm ước đạt 7 - 7,2%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 ước đạt hơn 18.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 8.182 triệu USD.

Tỉnh Gia Lai cũ có tốc độ tăng GRDP bình quân 5 năm ước đạt 6,36%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 dự kiến đạt 75,69 triệu đồng/người.

Năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai mới đã rà soát kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025, quyết tâm tăng trưởng GRDP cả năm 2025 từ 7,3 - 7,6% và tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, lãnh đạo nhiều sở, ngành đã có tham luận, góp ý xây dựng, chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng trong nhiệm kỳ tới.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ tham luận về một số giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh ý kiến về đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Sở Tài chính nêu vấn đề thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Ngay sau đại hội, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh khóa mới khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai cụ thể theo từng mục tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ mốc thời gian và nguồn lực.

Qua đó, phân công trách nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả”; thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.