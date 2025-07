Gia Lai: Va chạm giao thông, 2 người tử vong, xe máy bị cháy rụi 06/07/2025 12:30

Ngày 6-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1 khiến hai người tử vong.

Vụ tai nạn khiến hai người tử vong, gồm: anh HTP (38 tuổi, ngụ phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) và ông VVH (61 tuổi, ngụ Tiên Lãng, Hải Phòng).

Vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy tử vong. Ảnh: LG.

Trước đó, khoảng 4 giờ 40 phút ngày 6-7, xe khách 76F-001.58 do Lê Hồng Quân (40 tuổi, ngụ phường Hoài Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc, đến ngã tư Thanh Liêm (phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xảy ra tai nạn với xe máy do anh HTP chở theo ông VVH.

Hậu quả, anh P và ông H tử vong tại hiện trường. Xe khách hư hỏng, còn xe máy bị cháy rụi.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Trạm CSGT Tuy Phước đã có mặt tại hiện trường phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định nguyên nhân tai nạn.