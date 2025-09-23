Giá vàng thế giới lên cột mốc mới 23/09/2025 07:36

(PLO)- Nhà đầu tư trên thị trường vàng thế giới theo dõi chặt chẽ những bài phát biểu của Fed trong tuần này, cũng như số liệu lạm phát Mỹ, để nắm bắt các tín hiệu chính sách.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng mạnh và lập kỷ lục mới. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,7% lên ngưỡng cao kỷ lục 3.747,08USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1,9% lên 3.775,10USD/ounce.

Trong thông báo mới nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng, ngăn chặn đầu cơ, buôn lậu vàng. Ảnh: NGỌC DIỆP

Loạt yếu tố có thể kéo giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Theo phân tích của các chuyên gia về thị trường vàng, nhà đầu tư hiện đang theo dõi chặt chẽ các bài phát biểu của đại diện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như số liệu lạm phát Mỹ để có thể biết được các tín hiệu chính sách.

Căng thẳng Nga – Ukraine có dấu hiệu cho thấy sự leo thang. Thống đốc Fed, ông Stephen Miran, cho rằng Fed nên cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD mạnh tay nhằm giảm thiểu rủi ro đối với triển vọng kinh tế. Trong tuần trước, Fed đã hạ lãi suất 25 điểm cơ bản, đây là lần hạ lãi suất đầu tiên tính từ tháng 12-2024; đồng thời, Fed thể hiện quan điểm sẵn sàng tiếp tục hạ lãi suất.

“Dòng tiền vẫn tiếp tục tìm đến vàng. Trong tuần trước, Fed đã hạ lãi suất và nhiều khả năng sẽ có thêm những đợt hạ lãi suất của Fed trước thời điểm cuối năm”- Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Kitco Metals, ông Jim Wyckoff, cho biết.

Trong nghiên cứu của ngân hàng Pháp Societe Generale, nhu cầu mua vàng tại Anh đang tăng trở lại và hỗ trợ quan trọng cho giá vàng thế giới.

Theo khảo sát được thực hiện bởi CME FedWatch, giới đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ có thêm hai đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 10 và 12, với xác suất lần lượt 93% và 81%.

Trong môi trường lãi suất thấp, giá vàng thế giới thường ghi nhận mức tăng ấn tượng. Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng gần 42%, do bất ổn kinh tế - địa chính trị, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 131,60 – 133,60 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 120,70 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 127,30 – 130,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 127,30 – 130,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 127,80 – 130,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.188 – 26.448 đồng/USD (mua vào – bán ra).