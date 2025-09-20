Giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại 20/09/2025 09:06

(PLO)- Các chuyên gia nhận định việc giá vàng thế giới giảm sẽ chỉ diễn ra trong ngắn hạn, còn trong dài hạn giá vàng thế giới sẽ vẫn tăng.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,8% lên 3.672,08USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0,7% lên 3.705,80USD/ounce.

Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn, giá vàng thế giới đã tăng gần 40% trong năm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Giá vàng thế giới vẫn trong xu thế tăng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất cơ bản đồng USD 0,25% trong ngày thứ Tư. Tuy nhiên, Fed cũng thể hiện quan điểm lo lắng về lạm phát dai dẳng, chính vì vậy thị trường tài chính hoài nghi về tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ trong tương lai.

Sau quyết định mới nhất, giá vàng thế giới giao ngay chạm ngưỡng cao kỷ lục 3.707,40USD/ounce và rồi giảm trong phiên giao dịch có nhiều biến động mạnh.

Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại quỹ RJO Futures, ông Bob Haberkorn, phân tích: “Giá vàng thế giới hiện vẫn tăng mạnh, sự suy giảm chỉ là tạm thời trong ngắn hạn. Xu thế tăng sẽ vẫn tiếp diễn. Giá vàng thế giới hoàn toàn có thể chạm mốc 4.000USD/ounce trước thời điểm cuối năm 2025”.

Chủ tịch Fed tại Minneapolis, ông Neel Kashkari, khẳng định các rủi ro trên thị trường việc làm là đủ để Fed tính toán đến việc hạ lãi suất trong lần vừa rồi và nhiều khả năng trong hai cuộc họp bàn chính sách lần tới.

Lãi suất thấp làm giảm đi chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không mang lại lợi suất như vàng. Giá vàng thế giới thường tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn, giá vàng thế giới đã tăng gần 40% trong năm nay.

Giá vàng miếng SJC tạm thời không biến động

Giá vàng miếng SJC trong nước giao dịch ở mức 130,00 – 132,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với 24h trước.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank tương đương 118,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 126,00 – 128,70 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 126,30 – 129,30 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 126,80 – 129,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.175 – 26.445 đồng/USD (mua vào – bán ra).