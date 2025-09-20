Mỹ bán 'thẻ vàng Trump' với giá 1 triệu USD 20/09/2025 12:32

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập chương trình thị thực mới, cho phép các cá nhân có thể mua “thẻ vàng Trump” để cư trú tại Mỹ.

Ngày 19-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập chương trình thị thực mới. Trong đó, các cá nhân có thể mua “thẻ vàng Trump” với quyền lợi cư trú tại Mỹ, theo hãng tin Bloomberg.

Phát biểu tại lễ ký, ông Trump cho biết chương trình thị thực mới này sẽ mang lại cho nước Mỹ một khoản tiền lớn. "Họ sẽ phải chi rất nhiều tiền để nhập cảnh. Chương trình sẽ huy động hàng tỉ USD. Số tiền này sẽ được dùng để giảm thuế, trả nợ và cho những mục đích tốt đẹp khác" – ông nói.

Cụ thể, theo website của chương trình, các cá nhân có thể trả 1 triệu USD, phí xử lý và trải qua quá trình thẩm định để được cấp “thẻ vàng Trump” và được cấp quyền cư trú tại Mỹ “với thời gian kỷ lục”. Ngoài ra, chương trình cũng cung cấp “thẻ vàng Trump cho doanh nghiệp” với giá 2 triệu USD, cho phép chuyển quyền sử dụng từ một nhân viên này sang một nhân viên khác trong doanh nghiệp.

Hình ảnh "thẻ vàng Trump" tại Nhà Trắng hôm 19-9. Ảnh: Aaron Schwartz/BLOOMBERG

Hiện chưa rõ chương trình thị thực này sẽ được cấp như thế nào. Website chương trình hiện có phần "nộp đơn ngay", yêu cầu người nộp đơn cung cấp tên, khu vực sinh sống và địa chỉ email.

Ngoài ra, theo website, "thẻ bạch kim Trump" sẽ sớm được ra mắt với giá 5 triệu USD, cho phép người nhận thẻ "ở lại Mỹ tối đa 270 ngày mà không phải chịu thuế thu nhập của Mỹ đối với nguồn thu nhập không phải từ nước này".

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết chương trình “thẻ bạch kim Trump” phụ thuộc vào sự chấp thuận của Quốc hội và dự đoán "điều đó sẽ diễn ra vào cuối năm nay". Ông Lutnick cũng cho biết “thẻ vàng Trump” sẽ thay thế thị thực EB-1 và EB-2 hiện tại, vốn cho phép công dân nước ngoài có năng lực đặc biệt hoặc xuất chúng thường trú tại Mỹ.

Theo Bloomberg, thị thực dành cho giới siêu giàu là một phần trong nỗ lực của ông Trump nhằm cải tổ hệ thống nhập cư của Mỹ, bao gồm việc tăng cường trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. Ông Trump từng nói ông muốn mở rộng các con đường hợp pháp để công dân nước khác trở thành công dân Mỹ, đặc biệt đối với những người có thu nhập cao.