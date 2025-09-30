Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh 30/09/2025 07:32

(PLO)- Chịu tác động từ diễn biến giá vàng thế giới, giá vàng miếng SJC những ngày gần đây không ngừng tăng mạnh, thiết lập những mức đỉnh mới.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng mạnh. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,8% lên 3.828,67USD/ounce.

Giá vàng thế giới đã tăng đến 46% trong năm nay. Ảnh: NGỌC DIỆP

Diễn biến đồng USD tác động mạnh đến diễn biến giá vàng thế giới

Trong phiên giao dịch, đã có lúc, giá vàng tăng đến 2% lên 3.833,59USD/ounce, vượt qua đỉnh đã thiết lập vào tuần trước. Giá vàng đã có lúc tăng 6 tuần liên tiếp.

Một yếu tố quan trọng tác động đến diễn biến giá vàng thế giới chính là diễn biến của đồng USD. Đồng USD hạ giá khi nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc gặp nội bộ của quan chức Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh ngân sách liên bang Mỹ dần cạn kiệt.

Nếu Chính phủ Mỹ thực sự phải tạm ngưng hoạt động vì hết ngân sách, việc công bố một số chỉ báo kinh tế quan trọng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Đồng USD yếu thường khiến cho giá vàng tăng lên.

Nếu số liệu việc làm phát đi tín hiệu bi quan, khả năng các quan chức Fed nới lỏng chính sách tiền tệ hoàn toàn có thể xảy ra. Kịch bản Fed hạ lãi suất sẽ diễn ra trong tháng 10, kịch bản này sẽ giúp cho giá các kim loại quý như vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia không khỏi nhận định hiện vẫn còn nhiều bất ổn xung quanh triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Nhiều quan chức đưa ra quan điểm trái chiều về chính sách tiền tệ.

Giá vàng thế giới đã tăng đến 46% trong năm nay, liên tiếp lập kỷ lục bởi nhu cầu của các ngân hàng trung ương tăng cao cũng như việc Fed nối lại việc hạ lãi suất cơ bản đồng USD.

Giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ có quý thứ 3 tăng giá liên tiếp. Lượng vàng nắm giữ tại các quỹ đầu tư ETF toàn cầu hiện cao nhất từ năm 2022. Nhóm nhiều ngân hàng như Goldman Sachs và Deustche Bank AG đã khẳng định họ tin rằng xu thế tăng của giá vàng thế giới sẽ vẫn tiếp tục.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 134,50 – 136,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 123,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 129,70 – 132,40 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 129,90 – 132,90 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 130,60 – 133,60 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD giao dịch ở mức 26.181 – 26.451 đồng/USD (mua vào – bán ra), giảm 2 đồng/USD so với ngày đầu tuần.