Giá vàng thế giới tăng mạnh bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất 27/09/2025 09:05

(PLO)- Với diễn biến mới nhất của thông tin kinh tế Mỹ, khả năng Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD gần như đã chắc chắn, giá vàng thế giới vì vậy tăng mạnh.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 0,8% lên 3.778,62USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 1% lên 3.809USD/ounce.

Giá vàng thế giới khép lại 1 tuần tăng mạnh

Trong tuần, giá vàng thế giới có lúc chạm mức 3.790,82USD/ounce. Giá vàng thế giới đã tăng 2,5% trong tuần.

Chuyên gia phân tích độc lập về thị trường kim loại, ông Tai Wong, nhận xét: “Số liệu mới nhất về chỉ số giá sản xuất diễn biến đúng theo kỳ vọng, dù rằng thu nhập và chi tiêu cá nhân cao hơn dự báo một chút. Với diễn biến mới nhất này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có thêm một lần hạ lãi suất nữa trong cuộc họp vào tháng 10”.

Số liệu mới công bố cho thấy so với cùng kỳ năm trước, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,7% trong tháng 8, đúng với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế.

Khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 10 hiện đang được tính toán ở mức 88%, còn khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 12 được ước tính khoảng 65%, theo thống kê của CME FedWatch Tool.

Thị trường vàng thế giới hiện đang chờ đợi tuyên bố từ chủ tịch Fed tại Richmond – ông Thomas Barkin và phó chủ tịch Fed Michelle Bowman để có thể biết được rõ ràng hơn về quan điểm chính sách tiền tệ của Fed.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã công bố chính sách tăng thuế mới với hàng loạt sản phẩm nhập khẩu bao gồm thuốc, ô tô và nội thất, có hiệu lực ngay từ 1-10.

Giá vàng miếng SJC hạ mạnh theo giá thế giới

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 132,50 – 134,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), hạ 600 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 121,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 128,30 – 131,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 128,50 – 131,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 129,00 – 132,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại ngân hàng Vietcombank giao dịch ở mức 26.183 – 26.453 đồng/USD (mua vào – bán ra).