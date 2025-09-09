Giá vàng thế giới vượt 3.600USD/ounce, chuyên gia khuyến cáo ‘đặc biệt cẩn trọng’ 09/09/2025 07:16

(PLO)- Sau khi tăng 27% trong năm 2024, giá vàng thế giới đã tăng đến 37% trong năm nay do đồng USD yếu, hoạt động mua gom mạnh của các ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ nới lỏng cũng như bất ổn toàn cầu gia tăng.

Cập nhật vào đầu giờ sáng nay trên thị trường New York, giá vàng thế giới tăng mạnh vượt 3.600USD/ounce. Giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,3% lên 3.624,25USD/ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tăng 0,7% lên 3.677,40USD/ounce.

Việc mua đuổi khi giá vàng đang tăng cao có thể gây ra thua lỗ sau này, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư. Ảnh: NGỌC DIỆP

Sẽ có những đợt điều chỉnh



Nhận định về triển vọng sắp tới của giá vàng thế giới, phó chủ tịch kiêm trưởng bộ phận chiến lược thị trường kim loại tại quỹ Zaner Metals – ông Peter Grant cho rằng giá vàng thế giới có thể lên ngưỡng 3.700 – 3.730USD/ounce trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sẽ có những đợt điều chỉnh và đây chính là cơ hội mua vào.

“Sự suy yếu trên thị trường lao động Mỹ và kỳ vọng vào những đợt cắt giảm lãi suất cơ bản đồng USD của Fed vào đầu năm 2026 đang khiến cho nhiều nhà đầu tư tin tưởng hơn vào kịch bản giá vàng thế giới tăng"- ông Grant dự báo.

Theo số liệu công bố chính thức, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) trong tháng 8 đã mua vàng đến tháng thứ 10 liên tiếp.

Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư đặc biệt cẩn trọng với vàng

Theo nhận định của ông Trần Duy Phương, nhà đầu tư nên đặc biệt cẩn trọng với việc nắm giữ vàng ở thời điểm hiện tại, bởi chênh lệch giá vàng thế giới đang ở ngưỡng rất cao.

Nghị định 232 mới ban hành được cho là sẽ kéo hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước trong khoảng thời gian từ 3 tuần đến 1 tháng. Khi nào chênh lệch 2 loại giá vàng này còn khoảng 5-7 triệu, đó là thời điểm mua vào hợp lý.

Nhận xét về tác động từ việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng mới đây, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (Đại học Kinh tế TP.HCM) cho rằng để sản xuất vàng miếng, doanh nghiệp cần có nguồn vàng nguyên liệu, đồng nghĩa với việc Ngân hàng Nhà nước phải cấp hạn ngạch nhập khẩu. Mức hạn ngạch này có đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước hay không sẽ là yếu tố then chốt quyết định khả năng thu hẹp chênh lệch giá vàng.

“Để thị trường vàng ổn định, việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng chưa đủ, phải có thêm nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là giải quyết gốc rễ vấn đề nguồn cung vàng”, ông Huân nhấn mạnh.

Vị chuyên gia này khẳng định Việt Nam cần phát triển sàn vàng trong các trung tâm tài chính quốc tế đang chuẩn bị được xây dựng. Sàn vàng sẽ giúp giảm bớt tình trạng đầu cơ bằng cách chuyển hoạt động mua bán từ vàng vật chất sang giao dịch tài chính, từ đó hạn chế nhu cầu nắm giữ vàng thật.

Ông Huân đề xuất huy động vàng trong dân thông qua hình thức token hóa (thay vì nắm giữ vàng vật chất, người dân có thể sở hữu vàng dưới dạng chứng chỉ số- PV) hoặc phát hành chứng chỉ vàng. Người dân gửi vàng vào hệ thống sẽ nhận được lãi suất thấp (khoảng 0,5-1%/năm) nhưng an toàn, đồng thời Nhà nước có thể sử dụng nguồn lực này để đầu tư phát triển. Để bảo vệ giá trị, Ngân hàng Nhà nước cần áp dụng các công cụ phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro biến động giá vàng.

Tỉ giá đồng USD tạm thời hạ nhiệt

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC vào đầu giờ sáng nay giao dịch ở mức 133,10 – 135,10 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tính theo mức giá đóng cửa gần nhất của vàng thế giới, quy đổi ra vàng trong nước theo tỉ giá bán USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 127,70 – 130,20 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá vàng miếng Kim Bảo 999.9 giao dịch ở mức 127,70 – 130,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 127,80 – 130,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tỉ giá đồng USD tại Vietcombank giao dịch ở mức 26.187 – 26.497 đồng/USD (mua vào – bán ra), tỉ giá đồng USD như vậy tạm thời hạ nhiệt so với tuần trước.