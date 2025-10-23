Giá xăng giảm từ chiều nay, không quá 20.000 đồng/lít 23/10/2025 15:00

(PLO)- Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng giảm, giá xăng E5 không quá 19.050 đồng/lít; xăng A95 không quá 19.726 đồng/lít.

Chiều 23-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 giảm 176 đồng/lít, không quá 19.050 đồng/lít; giá xăng A95 giảm 177 đồng/lít, không quá 19.726 đồng/lít. Theo liên Bộ Công thương - Tài chính, giá xăng sinh học E5 và A95 tiếp tục được duy trì ở mức chênh lệch hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Giá dầu trong kỳ điều hành này cũng vẫn tiếp tục được điều chỉnh giảm. Cụ thể, dầu diesel giảm 538 đồng/lít, không cao hơn 17.885 đồng/lít; dầu hỏa giảm 291 đồng/lít, không quá 18.115 đồng/lít; dầu mazut giảm 273 đồng/kg, không quá 14.098 đồng/kg.

Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng giảm không quá 20.000 đồng/lít. Ảnh: MINH TRÚC

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành lần này (từ 16-10 đến 23-10) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn...

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Cơ quan quản lý cho biết, không thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở kỳ này. Việc điều chỉnh giá bán lẻ do các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 23-10, và tuân thủ theo các nghị định và thông tư hiện hành.