Giảm cân bằng trái cây: Lầm tưởng và sự thật phũ phàng bạn cần biết

Mùa hè với tiết trời nóng nực dường như là lý do hoàn hảo để thưởng thức thật nhiều trái cây. Từ dưa hấu mát lạnh đến xoài ngọt lịm, những bát trái cây tươi ngon đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều người cho bữa ăn nhẹ. Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, không ít người tin rằng một chế độ ăn chỉ toàn trái cây là cách nhanh nhất để giảm cân.

Theo chuyên gia dinh dưỡng việc phụ thuộc hoàn toàn vào chỉ ăn trái cây có thể mang lại kết quả ngược với mong đợi của bạn. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc chỉ ăn trái cây không những không giúp bạn giảm cân mà còn có thể khiến bạn tăng cân.

Vì sao chỉ ăn trái cây lại không hiệu quả để giảm cân?

Theo chuyên gia dinh dưỡng không có gì sai khi ăn trái cây. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ăn trái cây suốt cả ngày, cơ thể bạn có thể gặp phải những vấn đề sau:

Tăng đột biến glucose và insulin: Trái cây chứa lượng đường tự nhiên cao như fructose và glucose. Khi tiêu thụ quá nhiều, điều này có thể dẫn đến việc tích trữ chất béo trong gan.

Thiếu hụt protein và chất béo lành mạnh: Trái cây không cung cấp đủ protein và chất béo lành mạnh, những dưỡng chất thiết yếu giúp bạn cảm thấy no lâu. Do đó, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói và ăn nhiều hơn.

Thèm ăn liên tục: Gan của bạn sẽ tích trữ nhiều chất béo hơn, đồng thời các hormone gây đói sẽ không được thỏa mãn, dẫn đến cảm giác thèm ăn không ngừng.

Nước ép trái cây không phải là giải pháp: Nước ép trái cây thường chứa nhiều đường và calo, đồng thời đã mất đi hầu hết chất xơ trong quá trình chế biến. Điều này làm giảm khả năng điều chỉnh cảm giác thèm ăn và kiềm chế cơn đói.

Làm gì nếu bạn muốn giảm cân?

Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, cách tiếp cận tốt nhất là một chế độ ăn uống cân bằng. Đặc biệt, bạn cần sự kết hợp của cả chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng. Chỉ ăn trái cây không phải là giải pháp. Thay vào đó, hãy đảm bảo bổ sung thực phẩm từ tất cả các nhóm thực phẩm để cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ và dạ dày no lâu hơn.

Thời điểm nào là tốt nhất để ăn trái cây?

Để tận dụng tối đa lợi ích từ trái cây, thời điểm ăn là yếu tố quan trọng. Theo Tiến sĩ Zamurrud Patel, Chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Bệnh viện Global Mumbai (Ấn Độ) khuyên:

Tránh ăn trái cây ngay sau bữa ăn: Trái cây có thể không được tiêu hóa đúng cách và các chất dinh dưỡng cũng khó được hấp thụ. Bạn nên để khoảng cách ít nhất 30 phút giữa bữa ăn và bữa ăn nhẹ từ trái cây.

Thời điểm vàng để ăn trái cây:

Buổi sáng sau khi uống một cốc nước: Khi bụng đói, trái cây sẽ giúp giải độc hệ thống và cung cấp năng lượng cho các hoạt động hàng ngày, bao gồm cả việc giảm cân.

Giữa bữa sáng và bữa trưa, hoặc vào buổi tối như đồ ăn nhẹ.

Loại trái cây nào có thể hỗ trợ giảm cân?

Dưa hấu: Chỉ 30 calo trên 100 gram và hàm lượng nước cao, giúp giữ nước và hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Ổi: Giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp, giúp ngăn ngừa táo bón và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Lê: Chứa vitamin C và giàu chất xơ, giúp bạn no lâu hơn do tiêu hóa chậm.

Cam: Giàu dinh dưỡng, ít calo, và hàm lượng chất xơ giúp kiềm chế cơn đói.

Quả việt quất: Giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường trao đổi chất. Ăn thường xuyên có thể giảm tình trạng kháng insulin và cholesterol.