Giám đốc công ty chỉ đạo dùng tàu hết hạn kiểm định để hút cát 17/10/2025 17:24

(PLO)- Giám đốc một công ty ở Đắk Lắk đã chỉ đạo công nhân dùng tàu hết hạn kiểm định để khai thác cát.

Ngày 17-10, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền củng cố hồ sơ, xử lý một giám đốc công ty dùng tàu hết hạn kiểm định để khai thác cát.

Các tàu khai thác cát liên quan vụ việc. Ảnh: C.A

Trước đó, đội Cảnh CSGT đường thủy số 1, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, phát hiện trên tuyến sông Ea H’leo đoạn qua thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, có một số người sử dụng tàu hết hạn kiểm định để khai thác cát.

Đến khoảng 16 giờ 30 ngày 12-10, đội CSGT đường thủy số 1 tổ chức kiểm tra, bắt quả tang ông NQL (42 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ea Rốk, Giám đốc Công ty TNHH QL), đang chỉ đạo 3 người khác sử dụng 2 tàu sắt hút cát tại khu vực bờ sông Ea H'leo thuộc xã Ea Rốk.

Tại thời điểm kiểm tra, trên 2 tàu chứa khoảng 28m3 cát và đang bơm lên bãi tập kết.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định công ty của ông L có giấy phép khai thác cát đến năm 2027.

Từ ngày 9-11-2020, 2 tàu khai thác cát nói trên đã hết hạn kiểm định, bị tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, ông L vẫn lén lút cho khai thác cát.

Từ ngày 6-10 đến ngày 12-10-2025, ông L đã chỉ đạo nhân viên khai thác được khoảng 300m3 cát.