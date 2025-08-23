Hà Nội chuẩn bị suất ăn, nước uống cho người dân dự sự kiện A80 23/08/2025 18:22

(PLO)- Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: Trung ương tin cậy, cả nước hướng về Thủ đô, mỗi người Hà Nội phải coi việc góp sức cho sự kiện A80 là vinh dự và tự hào.

Ngày 23-8, Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì làm việc với các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Hà Nội sẵn sàng cho sự kiện A80

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tại Quảng trường Ba Đình, khán đài đã được mở rộng với sức chứa hơn 25.500 chỗ ngồi, kết cấu gia cố gấp 5 lần tải trọng thực tế để bảo đảm an toàn.

Bốn màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại quảng trường để phục vụ buổi lễ và truyền hình trực tiếp. Dọc các tuyến đường diễu binh, diễu hành, thành phố lắp 665 loa truyền thanh.

TP cũng đã chuẩn bị khoảng 60.000 vật phẩm gồm mũ, cờ, quạt giấy; hàng trăm nghìn suất ăn nhẹ; 1 triệu chai nước và 800.000 bánh ngọt phục vụ lực lượng tham gia và nhân dân.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Về phương tiện, 252 xe được bố trí đưa đón đại biểu. Hai tuyến đường sắt đô thị sẽ tăng tần suất 6 phút/chuyến, kéo dài thời gian hoạt động đến 24 giờ. Công tác y tế có 370 cán bộ, 37 xe cứu thương trực tại các điểm sự kiện.

Đặc biệt, 8.800 tình nguyện viên được huy động hỗ trợ hậu cần và hướng dẫn người dân. Trang web sự kiện A80 ra mắt từ ngày 10-8 đã thu hút hơn 2 triệu lượt truy cập, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, cho biết đơn vị sẽ dựng khoảng 20 nhà bạt, mỗi nhà rộng 100m², để phục vụ người dân, đồng thời tiếp tục tìm thêm địa điểm dựng thêm nhà bạt.

Tại hội nghị, lãnh đạo TP đề nghị các đơn vị liên quan bổ sung nước uống, ghế ngồi, nhất là cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em. Đồng thời lưu ý lực lượng phục vụ, trong đó có thanh niên tình nguyện, phải giữ tác phong kỷ luật, thái độ thanh lịch, văn minh; đặc biệt chú ý chỗ ngồi, chỗ đứng, che mưa nắng cho người dân.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu các điểm đỗ xe đưa đại biểu cách khán đài khoảng 500m, TP đã bố trí thêm xe điện để chở các đại biểu cao tuổi, thương binh. Đồng thời, các quận, huyện đã được yêu cầu dọn dẹp vỉa hè, tạo thêm chỗ đứng cho nhân dân.

Lãnh đạo TP cũng nhấn mạnh việc tổ chức dọn vệ sinh trước, trong và sau lễ kỷ niệm; bố trí găng tay, túi rác cho người dân; tăng cường nhà vệ sinh công cộng gắn với quản lý chặt chẽ. Công an TP được giao nhiệm vụ rà soát kỹ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ.

Cố gắng hơn, trách nhiệm hơn cho A80

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao của các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang.

“Trung ương tin cậy, cả nước hướng về Thủ đô. Chúng ta không chỉ làm với trách nhiệm cao nhất mà còn phải bằng tất cả tâm huyết, tình cảm với Hà Nội và đất nước. Đây là lúc mỗi người Hà Nội thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội”, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài

Bà Hoài yêu cầu các lực lượng Công an, Quân đội đặt mục tiêu số một là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu, kể cả pháo hoa tại sân Mỹ Đình. Các phương án phải được chuẩn bị sẵn sàng, chủ động ứng phó mọi tình huống.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội cũng lưu ý đặc biệt công tác lễ tân, tổ chức, theo đó “từng khâu, từng bước phải rất chu đáo, thể hiện sự mến khách và nét đẹp của Hà Nội”. Các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát từng việc, tính toán dự phòng, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân địa phương để bố trí thêm chỗ đứng, chỗ ngồi, nhà vệ sinh, cung cấp thêm đồ ăn, đồ uống và giữ vệ sinh, mỹ quan đô thị.

Bí thư Thành ủy cho hay Thường trực Thành ủy Hà Nội đã giao Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh là tổng chỉ huy điều hành toàn bộ nhiệm vụ A80 trên địa bàn, đồng thời nhấn mạnh: “Các đồng chí đã cố gắng rồi, cần cố gắng hơn nữa; đã trách nhiệm rồi, cần trách nhiệm cao hơn nữa. Đây là sự kiện lịch sử hàng chục năm mới có một lần, chúng ta phải nỗ lực để khi nhìn lại, mỗi người đều tự hào vì đóng góp của mình cho thành công chung”.