Hà Nội: Dừng nộp hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu 25/10/2025 11:45

(PLO)- UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị của TP không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu điện tử...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 5744/UBND-NC ngày 24-10-2025 về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu dân cư phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, việc triển khai thực hiện căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy giải pháp công nghệ gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Chỉ thị này nêu rõ: không thu hồ sơ giấy đối với các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp toàn trình, thay thế bằng việc khai thác dữ liệu điện tử.

UBND TP Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tại các Trung tâm và Điểm phục vụ hành chính công, cũng như các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), không được yêu cầu người dân nộp thêm hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến.

Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

﻿Ảnh: TTPVHCC Hà Nội

Danh mục bao gồm nhiều thủ tục phổ biến như: xác nhận số CMND khi đã cấp CCCD; cấp lại, đổi thẻ CCCD; đăng ký thường trú, tạm trú; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; nộp phạt vi phạm giao thông qua hệ thống “phạt nguội”; đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử; đăng ký biến động quyền sử dụng đất; đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng…

Các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết TTHC được giao tổ chức thực hiện nghiêm túc, chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc không thu hồ sơ giấy. Đồng thời, phải quán triệt cán bộ, nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, không được yêu cầu bổ sung giấy tờ dưới bất kỳ hình thức, thời điểm nào.

UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành rà soát và tái cấu trúc quy trình để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình trong phạm vi lĩnh vực quản lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP cùng UBND các xã, phường được yêu cầu bố trí đầy đủ thiết bị, phương tiện và nhân lực hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến.

Bên cạnh đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý các trường hợp cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hà Nội.

Việc dừng yêu cầu nộp hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu được kỳ vọng tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian, chi phí, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động hành chính công của Thủ đô.