Hà Nội hỗ trợ một lần 2,34 tỉ đồng để thu hút giáo sư về làm việc 27/01/2026 12:28

(PLO)- HĐND TP Hà Nội vừa thông qua nghị quyết quy định về thu hút, trọng dụng người có tài năng, trong đó mức hỗ trợ một lần cao nhất lên tới 2,34 tỉ đồng đối với giáo sư khi được tuyển dụng.

Sáng 27-1, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP Hà Nội.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng là người có tài năng được thu hút thông qua tuyển dụng công chức, viên chức hoặc ký kết hợp đồng lao động; cán bộ, công chức, viên chức sau khi được tiến cử, công nhận có tài năng. Chính sách áp dụng tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thuộc TP Hà Nội.

Người có tài năng bao gồm: Nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược; nhà quản lý doanh nghiệp; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc; người có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Hà Nội vừa thông qua nhiều chính sách hỗ trợ thu hút nhân tài về làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố.

Theo tờ trình của UBND TP Hà Nội, chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền được căn cứ vào trình độ, học hàm, học vị của người được tuyển dụng.

Cụ thể, giáo sư được hỗ trợ một lần tương đương 1.000 lần mức lương cơ sở; phó giáo sư 800 lần; tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II 500 lần. Trường hợp có bằng tiến sĩ từ các trường thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới, mức hỗ trợ là 600 lần. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I được hỗ trợ 300 lần; người có trình độ đại học được hỗ trợ 150 lần mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện hành là 2,34 triệu đồng/tháng, giáo sư khi được tuyển dụng sẽ được hỗ trợ một lần 2,34 tỉ đồng; phó giáo sư khoảng 1,87 tỉ đồng; tiến sĩ hoặc bác sĩ chuyên khoa II khoảng 1,17 tỉ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ ban đầu, người có tài năng còn được hưởng cơ chế khuyến khích gắn với kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến hoặc tác phẩm nghệ thuật. Mỗi công trình có giá trị thực tiễn từ cấp thành phố trở lên được hưởng tối đa 30% lợi nhuận thu được từ thương mại hóa. Nếu không xác định được lợi nhuận, mức khuyến khích tối đa là 250 lần mức lương cơ sở cho mỗi công trình.

Ngoài ra, người đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế hoặc thành tích đặc biệt xuất sắc được xem xét khen thưởng thêm tối đa 50 lần lương cơ sở.

Nghị quyết cũng quy định TP Hà Nội bố trí nhà ở công vụ cho người được tuyển dụng. Trường hợp không dùng nhà ở công vụ, nhân tài được hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 10 lần mức lương cơ sở/tháng (không quá 24 tháng) và được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Về y tế, người có tài năng và gia đình được khám sức khỏe miễn phí tại các bệnh viện công lập thuộc TP Hà Nội. Con đẻ, con nuôi dưới 18 tuổi được miễn toàn bộ học phí tại các cơ sở giáo dục công lập. TP Hà Nội cũng hỗ trợ 100% tiền vé xe buýt, đường sắt đô thị cho nhân tài và người thân.

Việc ban hành nghị quyết nhằm xây dựng cơ chế đãi ngộ đủ mạnh, giữ chân nhân tài để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thủ đô.