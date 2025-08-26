Hà Nội: Phố thành sông, có người dùng phao bơi trên đường 26/08/2025 10:47

(PLO)- Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu hơn 1m, khiến người dân không thể đi làm.

Do ảnh hưởng của bão số 5, tối 25-8 và sáng 26-8, khu vực Hà Nội có mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực đường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Lê Trọng Tấn, đại lộ Thăng Long… nhiều điểm ngập sâu hơn 1 m, phương tiện không thể di chuyển.

Một số người vì có công việc quan trọng đã thử sức vượt qua những điểm ngập sâu ở đường Tây Mỗ, Lê Trọng Tấn… nhưng bất thành. Ô tô chết máy và ngập sâu trong nước, chủ xe phải thoát ra ngoài tìm điểm cao trú ẩn.

Khu vực đường Lê Trọng Tấn ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy. Ảnh: V.LONG

Trước tình cảnh đó, có người gọi xe cứu hộ đến để di chuyển, nhưng khi đến nơi xe cứu hộ cũng “bó tay” vì nước đã quá sâu và mưa lớn vẫn tiếp diễn.

Anh Trần Văn Kiên, ngụ ở phường Tây Mỗ, cho biết hôm nay công ty có sự kiện quan trọng nên bản thân phải liều phóng xe qua chỗ ngập.

“Mới đi chừng được 400 m qua khu đô thị Geleximco ô tô chết máy, nước tràn vào trong xe, đến giờ chỉ còn cách ngồi chờ nước xuống để gọi xe cứu hộ đưa về sửa chữa” - anh Kiên tâm sự.

Nhiều ô tô bị ngập sâu trong nước.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Trang nói nay đơn vị có cuộc họp tổng kết nên sếp yêu cầu tất cả có mặt lúc 8 giờ. Nhưng đi được khoảng 2km, chị không thể cố thêm vì có những đoạn nước ngập quá đầu xe.

“Tôi buộc phải quay xe về và xin phép được dự họp online vì không thể di chuyển nổi”- chị Trang chia sẻ.

Những hình ảnh phóng viên ghi nhận vào sáng 26-8:

Nước ngập sâu hơn 1 m ở khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn, khiến người dân phải dùng phao để di chuyển. Ảnh: V.LONG

Nhiều ô tô cố vượt qua vùng nước sâu ở khu vực đường Lê Trọng Tấn nhưng xe bị chết máy.

﻿Ảnh: V.LONG

Nước sâu khiến phương tiện không thể đi lại khu vực đường Tây Mỗ. Ảnh: V.LONG

Nhiều người phải bỏ xe lại để đưa hành lý băng qua khu vực ngập sâu về nhà. Ảnh: V.LONG

Nước ngập sâu ở khu vực đường Tây Mỗ. Ảnh: V.LONG

Nhiều khu vực ở Hà Nội ngập sâu, người dân dùng tấm nyon ngăn rác thải trôi vào nhà.

﻿Ảnh: V.LONG

Hàng chục ô tô chết máy nằm ngổn ngang giữa đường trong tiết trời mưa tầm tã. Ảnh: V.LONG

Phương tiện phải dừng lại hoặc quay đầu do nước ngập sâu ở khu vực đại lộ Thăng Long.

﻿Ảnh: V.LONG

Nhiều xe cố vượt qua điểm ngập bị chết máy ở dưới chân cầu đại lộ Thăng Long. Ảnh: V.LONG