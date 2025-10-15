Hàng không Trung Quốc và Mỹ phản ứng kế hoạch của Washington cấm bay qua không phận Nga 15/10/2025 09:17

(PLO)- Các hãng hàng không Trung Quốc kêu gọi Bộ Giao thông Mỹ từ bỏ kế hoạch cấm các hãng này sử dụng không phận Nga khi đến Mỹ, trong khi các hãng Mỹ ủng hộ thậm chí đề nghị chính quyền ông Trump mở rộng lệnh cấm.

Ngày 14-10, các hãng hàng không lớn của Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ kế hoạch cấm các hãng này bay qua không phận Nga trên các chuyến bay đến và đi từ Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Tuần trước, Bộ Giao thông Mỹ đề xuất cấm các hãng hàng không Trung Quốc bay qua Nga trên các tuyến đến và đi từ Mỹ, với lý do thời gian bay ngắn hơn khiến các hãng hàng không Mỹ chịu bất lợi.

Bình luận về vấn đề này, hãng hàng không China Eastern đã gửi thư phản đối đến Bộ Giao thông Mỹ rằng biện pháp này có thể kéo dài thời gian bay trên một số đường bay quan trọng thêm từ 2 đến 3 giờ, làm tăng đáng kể nguy cơ trễ chuyến nối tiếp và tiêu hao thêm nhiên liệu.

Hai hãng Air China và China Southern cho rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến một số lượng lớn hành khách tại Mỹ và Trung Quốc.

Một chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc China Southern. Ảnh: Angel DiBilio / Shutterstock.com

China Southern ước tính ít nhất 2.800 hành khách dự kiến bay trong mùa cao điểm từ ngày 1-11 đến 31-12 sẽ phải đặt lại vé, “đe dọa kế hoạch di chuyển của hành khách”.

Trong khi đó, hãng hàng không United Airlines của Mỹ đã kêu gọi chính quyền ông Trump mở rộng lệnh cấm đối với hãng Cathay Pacific – hãng hàng không Hong Kong (Trung Quốc) có các chuyến bay từ Hong Kong đến Mỹ bay qua không phận Nga - và các hãng hàng không khác có trụ sở tại Hong Kong.

Hãng United Airlines cho biết các hạn chế liên quan Nga khiến hãng “gần như không thể nối lại các chuyến bay thẳng đến Trung Quốc trên các đường bay từng khai thác trước đây như Newark/New York, Washington D.C. và Chicago”.

Moscow đã cấm các hãng hàng không Mỹ và nhiều hãng nước ngoài khác bay qua không phận của Nga nhằm đáp trả việc Washington cấm các chuyến bay của Nga qua lãnh thổ Mỹ hồi tháng 3-2022 sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine.

Các hãng hàng không Trung Quốc không bị cấm và đã tận dụng lợi thế này để mở rộng thị phần.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10-10 nói rằng các hạn chế của chính quyền Mỹ không có lợi cho việc thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Hiệp hội Airlines for America - đại diện cho các hãng American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines - hoan nghênh nỗ lực của chính quyền. Tuy nhiên hiệp hội cũng kêu gọi Bộ Giao thông Mỹ tiếp tục “duy trì sự cân bằng về số lượng chuyến bay chở khách giữa các hãng Mỹ và Trung Quốc, đảm bảo năng lực vận chuyển hành khách được duy trì ở mức phù hợp với nhu cầu thị trường”.