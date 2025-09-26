Hàng Việt có thêm cửa lớn vào thị trường Hàn Quốc 26/09/2025 17:17

(PLO)- Cơ hội để hàng Việt vào hệ thống Lotte và xuất khẩu sang Hàn Quốc đang rộng mở hơn qua chương trình hợp tác giữa ITPC và Lotte Việt Nam.

Ngày 26-9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Công ty CP Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam tổ chức “Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại Lotte Việt Nam” năm 2025.

Sau quá trình sàng lọc, ban tổ chức đã chọn ra 40 doanh nghiệp tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực đa dạng như nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, hóa mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ và dệt may - da giày.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC cho biết: "Sự kiện hôm nay đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng đầu tiên giữa ITPC và Lotte Việt Nam trong việc tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, giúp đưa hàng Việt Nam thâm nhập ngày càng sâu rộng vào chuỗi siêu thị Lotte tại thị trường Việt Nam và quốc tế”.

Hoạt động kết nối giúp doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đáng chú ý, tại hội nghị kết nối giao thương, đại diện các nhóm ngành hàng của Lotte Việt Nam sẽ trao đổi và đánh giá trực tiếp sản phẩm của hơn 80 doanh nghiệp tham gia dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt.

Cụ thể, sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu: Có đầy đủ giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy định của Lotte; có hồ sơ công bố hợp lệ và là sản phẩm chưa từng được cung cấp cho Lotte Việt Nam; đáp ứng các yêu cầu khác về quy trình sản xuất và điều kiện sử dụng lao động.

“Qua đó, các doanh nghiệp nắm bắt xu hướng tiêu dùng để định hướng sản xuất phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và các nước khác trong hệ thống của Lotte” - ông Lữ nói.

Ông Park Dong Hwan, Giám đốc Bộ phận Chiến lược sản phẩm của Lotte Mart Việt Nam cho biết, sự kiện là cơ hội để doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, đồng thời là dịp để Lotte Mart trực tiếp lắng nghe, đánh giá và cùng đối tác tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và nguồn gốc xuất xứ.

Ông cũng khẳng định: “Với tiêu chí ‘An toàn - Sản phẩm mới - Đặc trưng vùng miền’, chúng tôi cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Việt quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế, góp phần khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới”.