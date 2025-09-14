Hành trình caravan tiếp sức gần 1 tỉ đồng đến học sinh nghèo, bệnh nhân tim 14/09/2025 06:58

(PLO)- Hành trình caravan của đoàn Doanh nghiệp TP.HCM quyên góp gần 1 tỉ đồng, lan tỏa yêu thương đến học sinh nghèo, bệnh nhân tim và vùng thiếu nước.

Ngày 13-9, đoàn doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh phối hợp UBND xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) tổ chức Chương trình Caravan lan tỏa yêu thương lần 7.

Trong ba ngày từ 12-9 đến 14-9, đoàn Caravan gồm hơn 40 xe tự lái với 150 doanh nhân đã chinh phục hành trình dài hơn 650 km qua miền Tây.

Tại Đồng Tháp, chương trình đã trao tặng cho Trường Tiểu học Tân Lý Đông (xã Tân Hương) hệ thống nước sạch học đường; 945 phần quà gồm balô, nón, tập vở, dụng cụ học tập, bánh kẹo và sữa; cùng 1.000 ghế nhựa phục vụ sinh hoạt.

Ngoài ra, Quỹ mổ tim trị giá 50 triệu đồng cũng được gửi đến UBND xã Tân Hương, nâng tổng giá trị trao tặng địa phương lên 482,9 triệu đồng.

Đoàn caravan các doanh nghiệp TP.HCM trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TT.

Tiếp nối hành trình, tại An Giang, đoàn Caravan đã mang đến phòng máy tính đạt chuẩn cho Trường Tiểu học B Lương Phi (xã Ô Lâm) và thư viện học đường chuẩn quốc gia cho Trường Tiểu học C An Hảo (xã Núi Cấm).

Cùng với đó, gian hàng yêu thương đã trao quà cho 530 em học sinh, gồm ba lô, nón, bánh kẹo, sữa và dụng cụ học tập. Tổng giá trị đóng góp tại An Giang đạt gần 499,2 triệu đồng.

Như vậy, sau hành trình, Caravan Lan Tỏa Yêu Thương lần thứ 7 đã trao tặng tổng cộng hơn 982 triệu đồng cho hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Ngoài hỗ trợ dụng cụ học tập cho em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thông qua hành trình caravan còn có trao tặng hệ thống nước sạch học đường. Ảnh: TT.

Ông Trần Thanh Vũ, Trưởng ban Tổ chức Caravan Lan Tỏa Yêu Thương lần 7, Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Quốc tế Vina Group cho biết: “Chương trình là nhịp cầu yêu thương, là lời nhắn gửi đến các em nhỏ rằng dù ở nơi đâu, các em vẫn luôn được quan tâm, động viên và khích lệ trên con đường học tập. Những hành động hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ trước mắt mà còn là niềm tin, là hy vọng cho tương lai thế hệ trẻ”.

Song song hoạt động thiện nguyện, đoàn còn tổ chức các chương trình gắn kết như Teambuilding “Đi tìm Nhà tài trợ bí ẩn lần 8 – năm 2026” và Gala “Sống yêu thương”, tạo không gian giao lưu, kết nối kinh doanh giữa các doanh nhân.