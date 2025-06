HĐBA họp chuyện ngừng bắn Israel-Iran; Nga chỉ trích gay gắt Mỹ 25/06/2025 07:25

(PLO)- Israel, Iran tiếp tục cảnh báo nhau dù đã có thỏa thuận ngừng bắn; Nga chỉ trích Mỹ, Israel tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Israel, Iran và các bên liên quan đưa ra nhiều tuyên bố rắn không lâu sau khi thỏa thuận ngừng bắn đã được thống nhất và có hiệu lực.

Israel cảnh báo sẽ “đáp trả mạnh” song để ngỏ khả năng đàm phán với Iran

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) ngày 24-6 đã nhóm họp sau khi Israel và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn với vai trò trung gian của Qatar và Mỹ, theo đài CNN.

. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon tuyên bố Tel Aviv sẽ “đáp trả mạnh mẽ” nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với thỏa thuận ngừng bắn.

Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon. Ảnh: UN

Ông Danon khẳng định các cuộc tấn công gần đây của Israel đã “giáng một đòn nghiêm trọng” vào các mục tiêu thuộc chính quyền Tehran. Đồng thời, ông Danon gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vai trò của ông trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.

Trả lời báo chí bên lề cuộc họp tại TP New York (Mỹ), ông Danon cho rằng còn “quá sớm” để tiến hành đàm phán ngoại giao với Iran, song bày tỏ sự lạc quan rằng điều đó “sẽ sớm xảy ra”.

“Chúng tôi biết mình đã đẩy lùi chương trình [hạt nhân] của họ. Chúng tôi đã loại bỏ được mối đe dọa tức thời” - ông Danon nói, đồng thời thừa nhận cần thêm thời gian để đánh giá toàn diện hiệu quả của chiến dịch.

Đại sứ Israel cũng để ngỏ khả năng mở rộng quan hệ với các quốc gia Ả Rập, nhấn mạnh đây là thời điểm thích hợp để “xây dựng cầu nối và các mối quan hệ đối tác”, dẫn ví dụ về tiến trình bình thường hóa quan hệ với Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Morocco theo Hiệp định Abraham.

Iran cảm ơn Qatar

. Trong khi đó, tại cuộc họp, Đại sứ Iran tại LHQ Amir-Saeid Iravani đã gửi lời cảm ơn tới Qatar vì vai trò trung gian trong tiến trình hòa giải.

“Tôi xin chân thành cảm ơn quốc gia anh em và thân hữu Qatar vì những nỗ lực ngoại giao thực tâm nhằm chấm dứt hành động gây hấn của Israel, thiết lập thỏa thuận ngừng bắn và ngăn chặn leo thang căng thẳng đang đe dọa hòa bình và ổn định khu vực” - ông Iravani phát biểu tại HĐBA.

Theo một nguồn tin ngoại giao được CNN dẫn lại, Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani đã trao đổi và thống nhất với Iran vào ngày 23-6, tạo điều kiện để Tổng thống Trump công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran sau đó.

Ở một diễn biến liên quan tại Tehran, ông Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cảnh báo Iran sẽ "đáp trả nghiền nát" nếu Mỹ hoặc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, theo hãng tin Mehr.

Ông Zolfaghari cáo buộc Tel Aviv đã vi phạm không phận Iran bằng máy bay không người lái và tấn công một số khu vực từ sáng 24-6, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang Iran hoàn toàn sẵn sàng đối phó với mọi hành vi gây hấn.

Người dân Iran ăn mừng sau thỏa thuận ngừng bắn. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành vi vi phạm nào sau thỏa thuận ngừng bắn với Israel.

IRGC cho biết đã phóng loạt tên lửa vào các mục tiêu quân sự Israel để đáp trả đợt không kích sáng sớm 24-6, gọi đây là “bài học lịch sử” trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Mỹ, Nga lên tiếng

. Quyền Đại sứ Mỹ tại LHQ Dorothy Shea cũng có bài phát biểu tại cuộc họp. Bà Shea khẳng định các cuộc không kích do Washington tiến hành cuối tuần qua đã làm suy yếu năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

“Ngày 21-6, Mỹ thực hiện một chiến dịch không kích chính xác nhằm vào Iran, qua đó đạt được mục tiêu đề ra là làm suy yếu năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran” - bà Shea nói.

Bà Shea đồng thời nhấn mạnh rằng chiến dịch phù hợp với “quyền tự vệ tập thể vốn có” theo Hiến chương LHQ và nhằm giảm thiểu mối đe dọa trong khu vực.

Tuy nhiên, một đánh giá tình báo sơ bộ của Mỹ cho thấy các cuộc không kích chưa phá hủy được các thành phần cốt lõi trong chương trình hạt nhân của Iran và có thể chỉ khiến chương trình này bị chậm lại trong vài tháng, theo CNN.

Nhà Trắng, dù thừa nhận có tồn tại bản báo cáo, nhưng nhanh chóng bác bỏ nội dung trong đó. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi báo cáo này là “hoàn toàn sai sự thật”.

. Đại diện Nga tại LHQ - ông Vasily Nebenzya lên án gay gắt các cuộc không kích do Mỹ và Israel thực hiện, cho rằng hành động này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

“Liên bang Nga kịch liệt lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran, bao gồm cơ sở hạ tầng hạt nhân dân sự của nước này - vốn đang chịu sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)” - ông Nebenzya phát biểu trước HĐBA.

“Các hành động của Mỹ và Israel đã trực tiếp vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc” - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Israel, Iran đều tuyên bố giành chiến thắng

Ngày 23-6, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này đã giành “chiến thắng lịch sử” sau cuộc xung đột 12 ngày với Iran và kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, theo tờ The Times of Israel.

Ông Netanyahu khẳng định Israel đã loại bỏ hai mối đe dọa tồn vong: nguy cơ bị hủy diệt do vũ khí hạt nhân và 20.000 tên lửa đạn đạo Iran đang phát triển.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG ISRAEL

Ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Trump vì hành động “chưa từng có tiền lệ” trong việc hỗ trợ Israel và phá hủy cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran, gọi đây là kết quả của chiến dịch ngoại giao mà ông và Bộ trưởng Bộ Các vấn đề chiến lược Israel - ông Ron Dermer dẫn dắt.

Phần mình, ngày 24-6, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian khẳng định tinh thần đoàn kết của người dân trong 12 ngày qua đã giúp Iran giành chiến thắng trước Israel, theo Mehr.

Ông cho rằng thiệt hại mà Israel phải gánh chịu từ các đòn đáp trả của Iran lớn hơn nhiều so với tổn thất phía Iran, hành động phiêu lưu của Tel Aviv đã khiến họ phải trả giá đắt.

Trước đó vài giờ, ông Trump bày tỏ sự thất vọng vì Iran và Israel tiếp tục không kích nhau sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.