HĐBA sắp họp khẩn về vụ phá hoại đường ống Nord Stream, theo yêu cầu của Nga 23/08/2025 08:04

(PLO)- Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về vụ phá hoại đường ống Nord Stream sau khi Ý bắt một nghi phạm người Ukraine.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 26-8 sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream theo yêu cầu của Nga, ông Dmitry Polyansk - Quyền Đại diện thường trực của Nga tại LHQ cho biết hôm 22-8.

“Giữa những thông tin về việc bắt một nghi phạm tổ chức các vụ tấn công khủng bố trên Nord Stream vào tháng 9-2022, Nga đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ” - hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Polyansk.

“Chúng tôi sẽ lưu ý về việc cuộc điều tra của Đức đang bị trì hoãn và sự thiếu minh bạch của HĐBA. Panama, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ trong tháng này, đã lên lịch họp vào lúc 4 giờ chiều 26-8 giờ New York” - ông Polyansk cho biết thêm.

Rò rỉ khí đốt tại đường ống Nord Stream 2 gần đảo Bornholm (Đan Mạch) ngày 27-9-2022. Ảnh: BỘ TƯ LỆNH QUỐC PHÒNG ĐAN MẠCH

Tòa phúc thẩm Ý ngày 22-8 đã xác nhận lệnh bắt một người đàn ông Ukraine bị Đức nghi ngờ điều phối các vụ tấn công nhằm vào ba đường ống dẫn khí Nord Stream trên biển Baltic vào tháng 9-2022.

Nghi phạm là ông Sergey Kusnetsov (49 tuổi), đã bị bắt hôm 21-8 gần thị trấn ven biển Rimini của Ý theo lệnh truy nã châu Âu.

Người đàn ông này khai với tòa rằng ông từng là quân nhân, luật sư của nghi phạm nói với hãng tin Reuters.

Tòa phúc thẩm ở Bologna, cách Rimini khoảng 120 km về phía tây bắc, cho biết sẽ họp lại vào ngày 3-9 để xem xét khả năng dẫn độ nghi phạm sang Đức.

Nghi phạm đã từ chối đề nghị dẫn độ tự nguyện sang Đức. Người này khai rằng mình đang ở Ukraine vào thời điểm North Stream bị phá hủy.

Theo thông cáo của văn phòng công tố Đức hôm 21-8, nghi phạm là thành viên trong nhóm đã gài thiết bị nổ lên các đường ống gần đảo Bornholm của Đan Mạch trên biển Baltic.

Nghi phạm phải đối mặt các cáo buộc: đồng phạm gây nổ, phá hoại nhằm lật đổ trật tự hiến pháp và hủy hoại các công trình quan trọng. Nếu bị kết án, người này có thể bị phạt đến 15 năm tù.