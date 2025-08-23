Chiến sự Nga - Ukraine 23-8: Kiev lần đầu bắn hạ ‘UAV mẹ’ của Moscow; 5 lính tinh nhuệ Nga thiệt mạng ở Biển Đen 23/08/2025 07:45

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục nóng với 60 cuộc giao tranh trong ngày; Hải quân Ukraine tuyên bố phá hủy 1 căn cứ UAV của Nga ở bán đảo Crimea; Ông Trump ra tối hậu thư mới với Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với loạt vụ tấn công bằng thiết bị không người lái.

Nga không kích dữ dội khắp các tỉnh thành Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 22-8 đã có 60 cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine, trong đó hai bên giằng co dữ dội ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Chính quyền các địa phương Ukraine nói rằng những cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng và 24 người bị thương trong ngày 22-8.

Lữ đoàn pháo binh 44 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 46 trong số 55 máy bay không người lái (UAV) Nga, bao gồm UAV Shahed và UAV mồi bẫy.

Tỉnh trưởng Kharkiv - ông Oleh Syniehubov báo cáo về 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương sau vụ tấn công của Nga vào làng Kurhanne ở tỉnh này.

Theo ông Syniehubov, một cuộc tấn công của Nga vào làng Mytrofanivka trong khu vực cũng khiến 1 người bị thương.

Nga đã nhắm mục tiêu vào tỉnh Zaporizhia, làm 1 phụ nữ bị thương gần TP Polohy, Tỉnh trưởng Zaporizhia - ông Ivan Fedorov nói.

Chính quyền quân sự tỉnh Sumy đưa tin về 1 người bị thương trong cuộc pháo kích của Nga vào cộng đồng Seredyna-Buda ở tỉnh này.

2 người bị thương sau cuộc tấn công của Nga vào khu vực Kostiantynivka và Zolotyi Kolodiaz thuộc tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho hay.

Tại tỉnh Kherson, Ukraine nói rằng quân đội Nga đã tấn công 31 khu định cư, bao gồm trung tâm khu vực Kherson khiến 1 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng các binh sĩ thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh, phối hợp với các thành phần khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraine, đã phá hủy 1 sở chỉ huy UAV và 1 kho đạn của Nga ở Donetsk.

Hải quân Ukraine ngày 22-8 cũng tuyên bố đã phá hủy 1 căn cứ UAV của Nga ở TP Sevastopol (bán đảo Crimea).

Theo Hải quân Ukraine, cuộc tấn công đã làm hư hại 3 UAV Mohajer-6 và 2 UAV Forpost mà Nga đã sử dụng để theo dõi hoạt động trên mặt nước ở Biển Đen.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine lần đầu bắn hạ “UAV mẹ” Orlan của Nga

Các xạ thủ phòng không Ukraine đã bắn rơi 1 UAV Orlan của Nga mang theo 2 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) gắn dưới cánh, tờ Kyiv Independent dẫn tuyên bố ngày 22-8 của Lữ đoàn Cơ giới số 118 của Ukraine.

UAV Orlan của Nga mang theo hai FPV dưới cánh. Ảnh: LỮ ĐOÀN CƠ GIỚI ĐỘC LẬP SỐ 118 / FACEBOOK

Đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine phá hủy được một loại “UAV mẹ” chở theo UAV khác của Nga, theo tuyên bố của lữ đoàn.

“Các xạ thủ phòng không thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 118 đã tiêu diệt 1 UAV Orlan của đối phương mang theo 2 FPV dưới cánh. Trước đó, các phi công của trung đội truy kích đã bắn hạ hàng chục UAV trinh sát của của đối phương gồm Orlan, Zala và Supercam nhưng đây là lần đầu tiên tiêu diệt được 1 UAV mẹ” - tuyên bố cho biết.

Theo Kyiv Independent, Orlan là UAV trinh sát do Nga phát triển, được sử dụng rộng rãi ở chiến trường Ukraine. Binh sĩ Ukraine rất e ngại loại UAV này vì nó thường được dùng để dẫn đường cho các đợt pháo kích của Nga. Orlan có thể bay xa 600 km và đạt độ cao 5.000 mét.

Cùng ngày, Tình báo quân sự Ukraine (HUR) đưa tin rằng 1 xuồng không người lái do HUR điều khiển đã phát nổ sau khi mất kết nối với trung tâm điều khiển khiến 5 thợ lặn Nga thiệt mạng.

Theo HUR, trong một chiến dịch ở Biển Đen, xuồng không người lái đã mất kết nối với trung tâm điều khiển do tác chiến điện tử và bắt đầu trôi dạt.

Sau đó, chỉ huy Nga được cho là đã ra lệnh cho 5 thợ lặn trinh sát hải quân vớt chiếc thuyền lên bờ để kiểm tra.

“Trong lúc thao tác với xuồng không người lái của Ukraine, nó đã phát nổ khiến toàn bộ 5 lính người nhái tinh nhuệ của Nga thiệt mạng” - theo tuyên bố của HUR.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

HĐBA sắp họp khẩn về Nord Stream theo yêu cầu của Nga

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 26-8 sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream theo yêu cầu của Nga, ông Dmitry Polyansk - quyền Đại diện thường trực của Nga tại LHQ cho biết hôm 22-8.

Ông Dmitry Polyansk - quyền Đại diện thường trực của Nga tại LHQ. Ảnh: TASS

“Giữa những thông tin về việc bắt một nghi phạm tổ chức các vụ tấn công khủng bố trên Nord Stream vào tháng 9-2022, Nga đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của HĐBA LHQ” - hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Polyansk.

“Chúng tôi sẽ lưu ý về việc cuộc điều tra của Đức đang bị trì hoãn và sự thiếu minh bạch của HĐBA. Panama, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của HĐBA LHQ trong tháng này, đã lên lịch họp vào lúc 4 giờ chiều 26-8 giờ New York” - ông Polyansk cho biết thêm.

Hôm 21-8, ông Sergey Kusnetsov - một người đàn ông Ukraine - đã bị bắt tại Ý với cáo buộc đồng lõa trong việc tổ chức vụ tấn công đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2 vào tháng 9-2022.

Nghi phạm đã từ chối đề nghị dẫn độ tự nguyện sang Đức. Người này khai rằng mình đang ở Ukraine vào thời điểm North Stream bị phá hủy.

Ông Trump ra tối hậu thư mới với Nga

Ngày 22-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần nữa cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt Nga nếu trong vòng hai tuần mà ông không thấy có tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

“Tôi sẽ đưa ra quyết định về việc chúng ta sẽ làm gì và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, hoặc là trừng phạt quy mô lớn, hoặc là áp thuế quy mô lớn, hoặc cả hai, hoặc là chúng tôi không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của các vị” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết ông không hài lòng việc một nhà máy của doanh nghiệp Mỹ ở Ukraine bị trúng đòn tập kích của Nga trong tuần này.

Nga chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Trump.