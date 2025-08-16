Hezbollah cảnh báo nội chiến ở Lebanon nếu giải pháp nhóm này 16/08/2025 09:56

Ngày 15-8, thông qua bài phát biểu trên truyền hình, lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah – ông Naim Qassem cảnh báo Lebanon sẽ “không còn sự sống” nếu chính phủ nước này tìm cách đối đầu hoặc tiêu diệt nhóm này.

Ông Qassem đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh nội các Lebanon đồng ý kế hoạch giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước và cho phép nhà nước kiểm soát độc quyền tất cả vũ khí trên cả nước, theo hãng tin Reuters.

"Đây là đất nước của chúng ta. Chúng ta cùng nhau sống trong phẩm giá, và chúng ta cùng nhau xây dựng chủ quyền, hoặc Lebanon sẽ không còn sự sống nếu các người đứng về phía bên kia, cố gắng đối đầu và tiêu diệt chúng tôi" – ông Qassem nói.

Lãnh đạo nhóm vũ trang Hezbollah Naim Qassem. Ảnh: AFP

Phía Hezbollah cũng tuyên bố sẽ không giải giáp nếu Israel không chấm dứt các cuộc không kích và tấn công vào phía nam Lebanon.

Ông Qassem gọi kế hoạch giải giáp này là "một mệnh lệnh Mỹ-Israel nhằm loại bỏ sự kháng cự [của các nhóm vũ trang tại Lebanon], có thể dẫn đến nội chiến và xung đột nội bộ".

Thủ tướng Lebanon – ông Nawaf Salam nhận định những tuyên bố của ông Qassem mang theo mối đe dọa ngầm về một cuộc nội chiến, gọi chúng là "không thể chấp nhận được".

"Không bên nào ở Lebanon được phép mang vũ khí nếu hoạt động đó không nằm trong khuôn khổ nhà nước Lebanon" – ông Salam viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Theo Reuters, Hezbollah vẫn duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ trong cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite ở Lebanon. Nhóm này cũng đang trong cuộc xung đột với lực lượng Israel từ tháng 10-2023, sau khi Israel bắt đầu cuộc chiến tại Gaza.