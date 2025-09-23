Hiệu trưởng công khai số điện thoại, email để phụ huynh tiện phản ánh 23/09/2025 17:15

(PLO)- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông công khai số điện thoại để phụ huynh phản ánh các khoản thu, vấn đề nhà vệ sinh và bán trú..

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TP.HCM, vừa thông báo đến phụ huynh số điện thoại, email do chính ông quản lý tiếp nhận phản ánh liên quan đến các khoản thu tiền, hoạt động bán trú, căn tin…

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông tiếp phẩm cho học sinh tại bữa ăn bán trú. Ảnh: NQ

Thông báo nêu rõ, ông Cường sẽ bảo mật thông tin người gọi tới cũng như các thông tin được phản ánh. Ông mong nhận được thông tin rõ ràng, đầy đủ; tránh thông tin “nặc danh” vì sẽ khó cho trường trong giải quyết sự việc.

Trao đổi với PLO, ông Đinh Phú Cường nói: “Vừa công khai số điện thoại tôi đã nhận được tin nhắn từ phụ huynh. Có phụ huynh chia sẻ con ngủ trong lớp lạnh quá mong điều chỉnh máy lạnh. Một phụ huynh khác phản ánh con không ăn được một số món ăn tại trường, nhờ trường xem xét.

Thông báo của ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Hàng năm, ngay khi bắt đầu năm học tôi đều tái ký văn bản công khai số điện thoại và email cá nhân để làm kênh tiếp nhận các phản ánh từ phụ huynh”.

Theo ông Cường, việc này giúp phụ huynh biết rõ cần phải liên hệ với ai khi có vấn đề phát sinh. Đặc biệt họ có thể yên tâm khi thông tin tiếp nhận được bảo mật.

“Nhờ những thông tin phụ huynh phản ánh, tôi có thể nắm rõ được chất lượng bữa ăn bán trú, tình trạng học sinh... Từ những thông tin kịp thời đó mà trường xử lý nhanh chóng các vấn đề.

Các giáo viên cũng sẽ cẩn trọng hơn trong công việc do ý thức được bất kỳ điều gì diễn ra trên lớp cũng có thể được phản ánh đến hiệu trưởng" - ông Cường cho biết thêm.

Trước câu hỏi liệu việc này có vô tình tạo thêm áp lực cho đội ngũ, ông Cường chia sẻ đây là kênh chính danh. Phản ánh từ phụ huynh là thông tin hai chiều. Sau khi tiếp nhận, trường sẽ xác minh rõ ràng. Nếu thông tin không chính xác, trường sẽ mời phụ huynh đến làm việc, trao đổi. Cách xử lý minh bạch, đối thoại thẳng thắn giúp phụ huynh tin tưởng vào trường hơn.

"Việc công khai số điện thoại không gây quá tải, mà ngược lại, giúp trường chủ động xử lý các tình huống, giữ được lòng tin từ phụ huynh và tạo ra một môi trường giáo dục minh bạch" - ông Cường nhấn mạnh.