TP.HCM yêu cầu xếp thời khoá biểu hợp lý khi dạy học 2 buổi/ngày 22/09/2025 18:36

(PLO)- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường phải được sắp xếp thời gian biểu hợp lý, đảm bảo sức khoẻ học sinh, thuận tiện việc đưa đón.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Bảo Quốc tại Hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2025-2026.

Học sinh Trường THPT Thanh Đa, TP.HCM, trong giờ ra chơi. Ảnh: ĐT

Theo đó, các cơ sở giáo dục dạy học 2 buổi/ngày sắp xếp thời gian biểu hợp lý, đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường và sức khoẻ của học sinh, thuận tiện việc đưa đón của cha mẹ học sinh (lệch ca, lệch giờ).

Thời khoá biểu phải được sắp xếp khoa học, phù hợp, bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa dạy học và hoạt động giáo dục; phân bổ phù hợp về thời lượng, thời điểm trong ngày và trong tuần, phù hợp tâm lý lứa tuổi; bố trí tiết học của buổi 1 và buổi 2 linh hoạt, không gây áp lực cho học sinh để tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông và các hoạt động giáo dục tăng cường, bổ trợ.

Kế hoạch giáo dục của nhà trường cần phân định rõ các tiết học buổi 1 và buổi 2, bảo đảm thuận lợi trong tổ chức.

Việc tổ chức các nội dung buổi 2 phải thông tin, lấy ý kiến thống nhất với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, bố trí lớp và thời gian phù hợp theo từng nội dung để đáp ứng nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh. Thời lượng và nội dung buổi 2 thực hiện theo văn bản đã ban hành.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường rà soát, sắp xếp thời khoá biểu hợp lí, điều chỉnh thời gian tổ chức hoạt động giáo dục trong ngày theo quy định. Trong đó, không tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào sáng thứ Bảy đối với các trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, chỉ tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, năng khiếu, ôn tập theo nhu cầu và tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh.

Việc tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học cần thực hiện theo đúng văn bản hướng dẫn. Trường học tổ chức các hoạt động giáo dục có chọn lọc trên cơ sở đảm bảo đầy đủ điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất, phù hợp với khả năng, thế mạnh của đơn vị và nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Trước đó, PLO có phản ánh tình trạng nhiều trường học sắp xếp thời khoá biểu vào sáng thứ Bảy gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón cũng như xáo trộn việc học hành. Trước thực tế trên, Sở GD&ĐT TP.HCM đã tổ chức cuộc họp để tìm giải pháp tháo gỡ.